NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Vodafone von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 255 auf 265 Pence angehoben. Die Aussichten für den britischen Telekomkonzern am europäischen Markt seien besser geworden, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer Studie vom Dienstag. Außerdem würden der Zusammenschluss des Indien-Geschäfts mit dem lokalen Anbieter Idea und das Neubewertungspotenzial einer möglichen Fusion mit Liberty Global unterschätzt./tih/zb

