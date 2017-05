Baar (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Castle Private Equity beendet das am 5. Juli 2016 begonnene Aktienrückkaufprogramm über eine zweite Handelslinie per 31 Mai. Insgesamt werde Castle dann voraussichtlich 1,69 Mio Aktien zurückgekauft haben, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit. Gemeinsam mit dem Rückkaufprogramm ...

