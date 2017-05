Von Kenan Machado

TOKIO (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und Australien zeigen sich am Dienstag weitgehend in leicht gedrückter Stimmung. An den Aktienmärkten in Hongkong und Schanghai wird wegen des Drachenbootfests nicht gehandelt und wegen des Feiertages in Großbritannien und den USA am Montag fehlen Vorgaben. So fokussiert sich vieles auf den Yen, der wieder als sichere Hafenwährung herhalten muss und fester tendiert. In Singapur hat die Zentralbank eine Strafe gegen die United Overseas Bank (UOB) und die schweizerische Credit Suisse verhängt. Die Banken sollen mehrere Bestimmung zur Bekämpfung von Geldwäsche verletzt haben. Dies kommt bei den Investoren nicht gut an und verhagelt ebenfalls die Laune.

In Tokio verliert der Nikkei-Index 0,1 Prozent auf 19.659 Punkte. In Singapur verliert der Straits-Times 0,4 Prozent auf 3.201,49 Punkte. Die Bankenaktien werden nach der Strafe der Zentralbank gegen United Overseas Bank (UOB) und Credit Suisse verkauft. United Overseas Bank verlieren 1,4 Prozent. An der Börse in Sydney legt der S&P/ASX leicht zu, weil die Indexschwergewichte aus dem Rohstoffsektor Kursgewinne verzeichnen. BHP Billiton und Rio Tinto legen jeweils 0,4 Prozent zu, während Fortescue Metals 1,2 Prozent gewinnen.

Einiges an Bewegung am Devisenmarkt

Der US-Dollar fällt auf 110,87 Yen zurück von Ständen um 111,30 am späten Montag. Der Anstieg des Yen gehe auch auf Konjunkuturdaten aus Japan zurück, heißt es. Es gebe Anzeichen, dass der Arbeitsmarkt anziehe. So sei das Verhältnis von offenen Stellen zu Bewerbern so gut wie seit mehr als 43 Jahren nicht mehr. Im April lag die Arbeitslosenquote unverändert bei 2,8 Prozent und damit im Rahmen der Erwartungen. Die Einzelhandelsumsätze stiegen derweil im April um 3,2 Prozent zum Vorjahr und damit schon den sechsten Monat in Folge. "Aus der Wachstumsperspektive ist die Wirtschaft auf einer ziemlich starken Erholungspfad", sagt Marcel Thieliant, Volkswirt bei Capital Economics.

"Die Händler sind erstmal vorsichtig eingestellt, denn in dieser Woche stehen zahlreiche Daten auf der Agenda", beschreibt Ric Spooner von CMC Markets in Sydney die Stimmung an den Börsen. Er bezeichnet als Kernpunkte, was mit dem US-Dollar passiert und wie sich der japanische Markt entwickelt. In den USA würden Daten zum Verbrauchervertrauen und zu den Persönlichen Ausgaben und Einnahmen veröffentlicht, und am Freitag dann die wichtigen Arbeitsmarktdaten für Mai, sagt er. Sollten diese Daten enttäuschen, dann könne das weltweit auf die Stimmung drücken. Wenn der Yen dann nach schwachen Daten weiter anziehen sollte, dürften die Aktienkurse in Tokio stärker unter Druck geraten.

Am Devisenmarkt steht vor allem der Euro unter Druck. Japanische Investoren verkaufen den Euro und kaufen den Yen. Hintergrund sei die Spekulationen, dass die Europäische Zentralbank ihren expansiven geldpolitischen Kurs wegen des schwächeren Inflationsdrucks fortsetzen werde, sagt Masashi Murata, Währungsstratege bei Brown Brothers Harriman und bezieht sich damit auf die jüngsten Aussagen von EZB-Chef Martio Draghi.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.723,10 +0,28% +0,42% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.659,17 -0,12% +2,85% 08:00 Kospi (Seoul) 2.342,54 -0,44% +15,60% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) Feiertagsbedingt kein Handel Hang-Seng-Index (Hongkong) Feiertagsbedingt kein Handel Taiex (Taiwan) Feiertagsbedingt kein Handel Straits-Times (Singapur) 3.203,21 -0,35% +11,19% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.764,22 -0,04% +7,46% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:47 % YTD EUR/USD 1,1129 -0,2% 1,1153 1,1176 +5,8% EUR/JPY 123,45 -0,6% 124,14 124,42 +0,4% EUR/GBP 0,8688 -0,0% 0,8691 0,8713 +1,9% GBP/USD 1,2809 -0,2% 1,2835 1,2829 +3,8% USD/JPY 110,94 -0,3% 111,30 111,32 -5,1% USD/KRW 1124,05 +0,1% 1122,46 1122,12 -6,9% USD/CNY 6,8556 0% 6,8556 6,8556 -1,3% USD/CNH 6,8290 +0,1% 6,8210 6,8213 -2,1% USD/HKD 7,7933 -0,0% 7,7940 7,7941 +0,5% AUD/USD 0,7426 -0,2% 0,7438 0,7434 +2,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,82 49,99 +0,0% 0,02 -12,3% Brent/ICE 52,11 52,29 -0,3% -0,18 -11,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,89 1.266,98 +0,1% +0,91 +10,1% Silber (Spot) 17,45 17,40 +0,3% +0,05 +9,5% Platin (Spot) 954,40 956,50 -0,2% -2,10 +5,6% Kupfer-Future 2,56 2,57 -0,4% -0,01 +1,5%

