Nach einem verhaltenen Wochenauftakt erwarten Börsianer auch für den Handel am Dienstag einen schwunglosen Auftakt. Der Dax dürfte nach Berechnungen von Banken und Brokern kaum verändert eröffnen. Am Montag hatten sich Investoren wegen der feiertagsbedingten Abwesenheit ihrer Kollegen in den USA und Großbritannien mit Engagements zurückgehalten.

