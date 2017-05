Bielefeld (ots) - Der designierte Chef der nordrhein-westfälischen SPD, Michael Groschek (60), will bei einer Neuorganisation der Landespartei die erfolgreichen Kommunalpolitiker der SPD an Rhein und Ruhr mehr in die Verantwortung der Partei nehmen. "Wir wollen die Erfolgreichen unserer Partei in die Mitte holen. Unsere Oberbürgermeister, unsere Bürgermeister, unsere Landräte gehören auf den Platz und nicht auf die Tribüne", sagte Groschek, der noch Bau- und Verkehrsminister der abgewählten rot-grünen NRW-Landesregierung ist, der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Dienstagausgabe). Wie die Rolle der SPD-Kommunalpolitiker in der Landespartei ausgestaltet werden soll, darüber will Groschek in Kürze mit den Betroffenen sprechen.



Groschek will die NRW-SPD nach der Bundestagswahl einer gründlichen Inventur unterziehen. Stützpfeiler einer inhaltlichen Neuausrichtung soll die Orientierung an einem straken, handlungsfähigen Staat als Gegenentwurf zum FDP-Grundsatz "Privat vor Staat" und die Definition einer neuen Alltagskultur sein, deren Leitplanken Respekt und sozialer Anstand sein sollen. Damit will Groschek auch der weiteren Abwanderung von bisherigen SPD-Wählern zur AfD entgegenwirken.



Groschek ist vom Landesparteivorstand einstimmig als Nachfolger von Hannelore Kraft für den Vorsitz der NRW-SPD nominiert worden. Er soll auf einem außerordentlichen Landesparteitag in Duisburg am 10. Juni gewählt werden. Vorher soll die Partei auf vier großen Mitgliederversammlungen in ihren Regionen Mittelrhein, Niederrhein, Ostwestfalen-Lippe und Westliches Westfalen vom 31. Mai bis zum 8. Juni überdie Ursachen für die schwere Wahlniederlage bei der NRW-Landtagswahl diskutieren, kündigte Groschek in dem Interview mit der Zeitung an.



