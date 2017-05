Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen Tag nach ihrer USA-kritischen Wahlkampfrede noch einmal nachgelegt. Die CDU-Chefin warnte davor, dass sich Länder isolieren könnten, wenn sie sich Veränderungen verweigerten.

Einen Tag nach ihrer USA-kritischen Wahlkampfrede in München hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag in Berlin noch einmal nachgelegt. Ohne Präsident Donald Trump beim Namen zu nennen, warnte die CDU-Chefin davor, dass sich Länder isolieren könnten, wenn sie nicht auf Veränderung, sondern nur auf den Status Quo setzten. "Wer sich heute nationale Scheuklappen aufsetzt und keinen Blick mehr für die Welt um sich herum hat, verläuft sich, davon bin ich überzeugt, letztlich ins Abseits", sagte die CDU-Chefin mit Blick auf massive Meinungsverschiedenheiten beim Gipfel der wichtigsten sieben westlichen Industrieländer (G7) zwischen den USA und den übrigen Staaten.

Außenminister Sigmar Gabriel sprach von der "Abkehr der neuen Regierung der Vereinigten Staaten vom westlichen Politik-Konsens". SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz erklärte: "Der neue US-Präsident setzt nicht auf internationale Kooperation, sondern auf Isolationismus und das vermeintliche Recht des Stärkeren.""Gerade die letzten Tage haben gezeigt, dass man sich nicht immer auf Partner verlassen ...

