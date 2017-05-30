FOLGENDES WERTPAPIER WIRD HEUTE, AM 30.05.2017, NICHT EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH HEUTE LEIDER ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX CAPITAL ADJUSTMENT OF THE FOLLOWING SHARE IS NOT TODAY, 30.05.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED TODAY. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
EOAN XETR DE000ENAG999 E.ON SE NA O.N.
THE EX CAPITAL ADJUSTMENT OF THE FOLLOWING SHARE IS NOT TODAY, 30.05.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED TODAY. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
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EOAN XETR DE000ENAG999 E.ON SE NA O.N.