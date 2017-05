Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Hongkong und Schanghai bleiben die Börsen wegen des Feiertags Drachenbootfest geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte sich im Mai aufgrund einer Entspannung bei den Energiepreisen und wegen des Wegfalls der Verzerrungen rund um das Osterfest verringert haben. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte erwarten, dass die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Lebenshaltungskosten mit einer Jahresrate von 1,6 (Vormonat: 2,0) Prozent gestiegen, auf Monatssicht aber unverändert geblieben sind. Der Druck auf die Preise dürfte im Mai sowohl von den Energiepreisen als auch von Teilen der Kernverbraucherpreise gekommen sein. Analysten rechnen zum einen damit, dass sich der Teuerungsbeitrag der Energiepreise erneut um einige Basispunkte verringert. Das dürfte auch am Ölpereisrückgang im laufenden Monat gelegen haben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis, Dublin

09:00 DE/Nordex SE, HV, Rostock

10:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, HV, Jena

10:00 DE/Wacker Neuson SE, HV, München

10:00 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, HV, München

10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, HV, Stuttgart

11:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1Q, Hannover

DIVIDENDENABSCHLAG

Porr 1,10 EUR Regenbogen 0,06 EUR Scherzer 0,05 EUR BNP Paribas 2,70 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+6,3% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+6,1% gg Vj 14:00 Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj - FR 08:45 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+0,8% gg Vj 1. Veröff.: +0,3% gg Vq/+0,8% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vq/+1,1% gg Vj 08:45 Privater Verbrauch April PROGNOSE: +0,7% gg Vm/k.A. zuvor: -0,4% gg Vm/-1,0% gg Vj 08:45 Verbrauchervertrauen Mai PROGNOSE: 101 zuvor: 100 - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Mai (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +2,3% gg Vj zuvor: +2,6% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Mai Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 110,0 zuvor: 109,6 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +3,2 zuvor: +2,6 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -3,3 Vorabschätzung: -3,3 zuvor: -3,6 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Mai PROGNOSE: +1,14 zuvor: +1,09 - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen April Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex März 20 Städte PROGNOSE: +5,8% gg Vj zuvor: +5,9% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 119,0 zuvor: 120,3

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 1,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2022 im Volumen von 2,5 bis 3,0 Mrd EUR Auktion 2,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2027 im Volumen von 2,25 bis 2,75 Mrd EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.410,20 -0,15% Nikkei-225 19.690,59 +0,04% Schanghai-Composite Kein Handel DAX 12.628,95 +0,21% DAX-Future 12.627,50 +0,29% (20.00 Uhr) XDAX 12.630,88 +0,29% (20.00 Uhr) MDAX 25.282,30 +0,29% TecDAX 2.275,91 +0,02% EuroStoxx50 3.578,95 -0,00% Stoxx50 3.231,19 +0,09% Dow-Jones 21.080,28 -0,01% (26.5.) S&P-500-Index 2.415,82 +0,03% (26.5.) Nasdaq-Comp. 6.210,19 +0,08% (26.5.) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,24 +44

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Kaum verändert - Die Umsätze waren dünn. Als Hauptgrund für den lustlosen Handel nannten Marktakteure die fehlenden Impulse aus den USA und Großbritannien, dort blieben die Börsen wegen nationaler Feiertage geschlossen. Die Mailänder Börse fiel mit einem Minus von 1,9 Prozent aus dem Rahmen. Vor allem die Banken standen unter Abgabedruck, so verloren Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Unicredit und UBI Banca jeweils zwischen 2,1 und 4,7 Prozent. Investoren sorgten sich angesichts eines Vorschlags des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Renzi um mögliche Neuwahlen bereits im Herbst dieses Jahres und wie eine zukünftige italienische Regierung aussehen könnte, hieß es. Die massenhaften Flugausfälle von British Airways belasteten den Kurs der Muttergesellschaft IAG, der in Madrid um 2,8 Prozent nachgab. "Die unmittelbaren Kosten und die Folgekosten könnten sehr hoch ausfallen", sagte ein Händler. Wegen der feiertagsbedingten Handelspause in London konnten Glencore nicht auf die Nachricht reagieren, dass sie für Syngenta in den Stoxx-50-Index aufsteigen. Syngenta fallen wegen der Übernahme durch Chemchina aus dem Index heraus.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - In einem impulsarmen Umfeld erregte die Nachricht Aufsehen, dass US-Starinvestor Warren Buffett sich beim MDAX-Unternehmen Lanxess eingekauft hat. Die Aktie legte um 6,7 Prozent bzw 4,22 Euro auf 67,48 Euro zu. Allerdings schüttete Lanxess just am Montag ihre Dividende aus: Ohne den Dividendenabschlag von 0,70 Euro wäre die Aktie noch stärker gestiegen. Für Tele Columbus ging es um 4,5 Prozent auf 9,91 Euro nach oben. "Nachdem Dommermuth nun Drillisch übernimmt, ist Tele Columbus wieder stärker in den Fokus gerückt", erklärte ein Aktienhändler. Möglicherwiese werde United Internet seinen Anteil an Tele Columbus mittelfristig über 30 Prozent ausbauen und damit eine Übernahmeofferte auslösen.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) -0,0% auf 12.626 Punkte

Wegen der feiertagsbedingten Handelspause in den USA verlief der nachbörsliche Handel mit deutschen Aktien sehr ruhig, wie ein Händler berichtete. Die Lanxess-Aktie baute ihre Kursgewinne noch etwas aus, nachdem sie im regulären Geschäft mit einem Plus von 6,7 Prozent auf den Einstieg der US-Investorenlegende Warren Buffett reagiert hatte. Sie wurde am Abend 0,3 Prozent höher getaxt.

USA / WALL STREET (26.5.)

Wenig verändert - Nach der sechstägigen Gewinnserie ging den Anlegern die Puste aus. Größerer Abgabedruck kam aber nicht auf. Der S&P-500schaffte mit einem Plus von 1,4 Prozent den höchsten Wochengewinn seit Ende April. Die konjunkturelle Stärke wurde durch neue Daten weitgehend bestätigt. Zu den Wochengewinnern am Aktienmarkt gehörte die Amazon-Aktie mit einem Pus von 3,7 Prozent. Im Tageshoch am Donnerstag und Freitag kam sie bis auf einen Dollar an die 1.000er Marke heran, die sie noch nie überschritten hatb. Böackberry fielen nach kleinen Gewinnen im frühen Handel um 1 Prozent zurück. Hier nahmen Anleger offenbar Gewinne mit. Das Unternehmen bekommt nach einem Streit mit Qualcomm um eine Lizenzvereinbarung mehr Geld als ihm ursprünglich zugesprochen wurde. Der Qualcomm-Kurs gab um 1,6 Prozent nach. Gamestop-Aktien fielen um 5,9 Prozent. Der Computerspiele-Händler hatte Geschäftszahlen veröffentlicht, die besser ausfielen als erwartet. Ein Negativpunkt war aber der Umsatzrückgang bei neuen Software-Titeln.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1126 -0,2% 1,1153 1,1181 EUR/JPY 123,43 -0,6% 124,14 124,43 EUR/CHF 1,0894 -0,1% 1,0909 1,0907 GBP/EUR 1,1522 +0,0% 1,1507 1,1488 USD/JPY 110,95 -0,3% 111,30 111,29 GBP/USD 1,2818 -0,1% 1,2835 1,2844

Der Euro fiel am Montagnachmittag zum Dollar nur vorübergehend etwas zurück, nachdem EZB-Präsident Mario Draghi bei seiner vierteljährlichen Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments gesagt hatte, dass eine geldpolitische Unterstützung in "außerordentlichem" Umfang nach wie vor notwendig sei. Gebremst wurde der Rücksetzer in der Gemeinschaftswährung von Draghis Einschätzung zur Wirtschaft: Der Aufschwung werde immer solider und vollziehe sich auf einer immer breiteren Basis, während gleichzeitig die Risiken abnähmen und der Inflationsdruck nach wie vor gering sei. Im asiatisch dominierten Geschäft geriet der Euro stärker unter Druck, ebenso das Pfund zum US-Dollar. Händler verweisen dazu auf die sich wieder zuspitzende Finanzlage in Griechenland und Umfragen aus Großbritannien, denen zufolge der Vorsprung der Konservativen vor der Labour-Partei weiter schmilzt. Der Yen zeigt sich derweil zum Dollar dagegen fester.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,83 49,99 +0,1% 0,03 -12,2% Brent/ICE 52,11 52,29 -0,3% -0,18 -11,1%

