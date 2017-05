FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag wie auch viele andere Währungen gegenüber dem US-Dollar nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1120 Dollar und damit etwa einen halben Cent weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch auf 1,1188 Dollar festgelegt.

Am Dienstag stehen in Europa und den USA zahlreiche Konjunkturdaten an. Besondere Beachtung dürften Inflationszahlen auf sich ziehen. So veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung für die Preisentwicklung in Deutschland für den Monat Mai. In den USA steht der von der amerikanischen Notenbank Fed bevorzugt beachtete Preisindex PCI auf dem Programm. Sowohl in Deutschland als auch den USA wird mit geringerem Preisauftrieb gerechnet./bgf/stb

ISIN EU0009652759

AXC0042 2017-05-30/08:17