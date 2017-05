Jeder 15. Siebenjährige leidet an Bettnässen 1

Jungen sind zweimal so häufig betroffen wie Mädchen und das Risiko beträgt 44 Prozent, wenn ein Elternteil nachts einnässte, und 77 Prozent, wenn beide Elternteile bettnässten, was auf eine genetische Verbindung hinweist 2

Bettnässen wirkt sich stark auf das Selbstwertgefühl, das emotionale Wohlbefinden, die Fitness und die Leistungsfähigkeit in der Schule/am Arbeitsplatz aus 3,4,5

Es gibt Behandlungsmöglichkeiten, aber in den meisten Fällen wird ein Arzt wegen des Bettnässens erst mit deutlicher Verzögerung aufgesucht

Der Lenkungsausschuss des Internationalen Tags des Bettnässens (World Bedwetting Day Steering Committee, WBD-SC) hat vereinfachte praktische Leitlinien herausgegeben, die Fachkräften im Gesundheitswesen vermitteln, wie Bettnässen am besten behandelt werden kann.

"Seit Jahrzehnten hält sich die Vorstellung, dass Kinder aus dem Bettnässen herauswachsen. Heute weiß man, dass es sich um ein gesundheitliches Problem handelt, das relativ einfach zu behandeln ist", so Professor Serdar Tekgül, Klinik für Urologie an der Hacettepe-Universität. "Bettnässen betrifft Jungen häufiger als Mädchen und hat einen großes Einfluss auf das soziale Wohlbefinden. Deshalb würde ich allen Betroffenen dringend anraten, einen Arzt aufzusuchen, um zu erfahren, welche Möglichkeiten der Hilfe es gibt."

Bettnässen ist ein häufig vorkommendes gesundheitliches Problem und beeinträchtigt das Selbstwertgefühl, das emotionale Wohlbefinden und die Tagesfitness eines Kindes stark, wozu auch ein negativer Effekt auf schulische Leistungen und Sozialleben gehört2,3,5. Bettnässen wurde mit Hirnfunktion/psychologischen Problemen in Zusammenhang gebracht und im Anschluss an eine Behandlung wurden Verbesserungen im Arbeitsgedächtnis und weiteren Alltagsaktivitäten beobachtet6

Die Auswirkungen des Bettnässens werden häufig unterschätzt und im Rahmen der Ausbildung von Fachkräften im Gesundheitswesen kommt eine Therapieanleitung speziell für das Bettnässen nur selten vor. Da die vereinfachten Richtlinien von den internationalen Mitgliedern des Lenkungsausschusses entwickelt wurden, stellen diese eine klare, verlässliche Informationsquelle für Gesundheitsfachkräfte in aller Welt dar. Durch Optimierung der Therapie tragen diese zu einer Reduzierung der Belastung des Kindes durch Bettnässen bei.

Professor Serdar Tekgül von der Klinik für Urologie der Hacettepe-Universität erläuterte: "Die Hälfte der Eltern, deren Kinder nachts einnässen, suchen keinen Arzt auf. Sie ziehen es vor, Lösungen, die beim Lebensstil ansetzen, auszuprobieren. Dadurch kann sich der erste Arztbesuch aufgrund des Bettnässens erheblich verzögern. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass diese Kinder, wenn sie einem Arzt vorgestellt werden, die richtige Unterstützung und erforderliche Anleitung erhalten."

Über das Bettnässen

Bettnässen, auch als Enuresis nocturna bezeichnet, ist der unwillkürlicher Abgang von Urin im Schlaf7. In den meisten Fällen ist eine Überproduktion von Urin in der Nacht oder eine verringerte Blasenkapazität die Ursache3. Manche Kinder wachen auch einfach nicht auf3. Bettnässen entsteht nicht aufgrund von psychologischen Ursachen3. Bettnässen ist ein gesundheitliches Problem, das im Kindesalter häufig vorkommt. Rund 5-10 Prozent der Siebenjährigen nässen regelmäßig nachts ein und das Problem kann bis ins Jugend- und Erwachsenenalter weiterbestehen1

Über den Internationalen Tag des Bettnässens

Der Internationaler Tag des Bettnässens (World Bedwetting Day, WBD) wurde ins Leben gerufen, um die Öffentlichkeit und Fachkräfte im Gesundheitswesen darauf aufmerksam zu machen, dass Bettnässen ein häufig vorkommendes gesundheitliches Problem ist, das behandelt werden kann und auch sollte.

Der Internationaler Tag des Bettnässens 2017 findet am Dienstag, den 30. Mai statt und fällt jedes Jahr auf den letzten Dienstag im Mai. Sein Motto lautet "Zeit zu handeln". Dies macht deutlich, dass viel mehr in puncto Diagnostik und Therapie bei Kindern, die nachts einnässen, getan werden könnte.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.worldbedwettingday.com.

Über den Lenkungsausschuss des Internationalen Tags des Bettnässens

Im Lenkungsausschuss des Internationalen Tags des Bettnässens (World Bedwetting Day Steering Committee) kommen Experten aus der ganzen Welt zusammen, um diese Initiative zu unterstützen. Der WBD-Lenkungsausschuss wird von den folgenden Organisationen getragen: die Internationale Gesellschaft für Kontinenz von Kindern (International Children's Continence Society, ICCS), die Europäische Gesellschaft für Pädiatrische Urologie (European Society for Paediatric Urology, ESPU), die Asien-Pazifik-Gesellschaft für Pädiatrische Urologie (Asia Pacific Association of Paediatric Urology, APAPU), die Internationale Gesellschaft für pädiatrische Nephrologie (International Paediatric Nephrology Association, IPNA), die europäische Gesellschaft für pädiatrische Nephrologie (European Society of Paediatric Nephrology, ESPN), die Iberoamerikanische Gesellschaft für pädiatrische Nephrologie (Sociedad Iberoamericana de Urologia Paediatrica, SIUP) und die Nordamerikanischen Gesellschaften für pädiatrische Nephrologie (North American Paediatric Urology Societies). Die Initiative wird von Ferring Pharmaceuticals unterstützt.

Quellenangaben

