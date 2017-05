Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Hongkong und Schanghai bleiben die Börsen wegen des Feiertags Drachenbootfest geschlossen.

TAGESTHEMA

Die USA überprüfen nach Angaben der Welthandelsorganisation WTO Importe von Photovoltaikanlagen und Solarzellen. Darüber habe Washington die WTO informiert, teilte die Organisation am Montag in Genf mit. Anlass sei eine Anfrage des Unternehmens Suniva, das in den USA Solarzellen herstellt. Washington prüfe daher, ob "zunehmende Importe" die heimische Solarstrom-Industrie schädigten oder schädigen könnten, erklärte die WTO. Der seit Januar amtierende US-Präsident Donald Trump verfolgt eine protektionistische Handelspolitik. International wird befürchtet, dass der rechtspopulistische Immobilienmilliardär im Welthandel eine Ära der Handelsschranken einläutet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen April Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex März 20 Städte PROGNOSE: +5,8% gg Vj zuvor: +5,9% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 119,0 zuvor: 120,3

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.410,20 -0,15% Nikkei-225 19.681,72 -0,00% Hang-Seng-Index Feiertagsbedingt kein Handel Kospi 2.341,77 -0,48% Shanghai-Composite Feiertagsbedingt kein Handel S&P/ASX 200 5.724,00 +0,30%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Börsen in Ostasien und Australien zeigen sich am Dienstag weitgehend in leicht gedrückter Stimmung. An den Aktienmärkten in Hongkong und Schanghai wird wegen des Drachenbootfests nicht gehandelt und wegen des Feiertages in Großbritannien und den USA am Montag fehlen Vorgaben. So fokussiert sich vieles auf den Yen, der wieder als sichere Hafenwährung herhalten muss und fester tendiert. In Singapur hat die Zentralbank eine Strafe gegen die United Overseas Bank (UOB) und die schweizerische Credit Suisse verhängt. Die Banken sollen mehrere Bestimmung zur Bekämpfung von Geldwäsche verletzt haben. Dies kommt bei den Investoren nicht gut an und verhagelt ebenfalls die Laune. An der Börse in Sydney legt der S&P/ASX leicht zu, weil die Indexschwergewichte aus dem Rohstoffsektor Kursgewinne verzeichnen. "Die Händler sind erstmal vorsichtig eingestellt, denn in dieser Woche stehen zahlreiche Daten auf der Agenda", beschreibt Ric Spooner von CMC Markets in Sydney die Stimmung an den Börsen. Er bezeichnet als Kernpunkte, was mit dem US-Dollar passiert und wie sich der japanische Markt entwickelt. In den USA würden Daten zum Verbrauchervertrauen und zu den Persönlichen Ausgaben und Einnahmen veröffentlicht, und am Freitag dann die wichtigen Arbeitsmarktdaten für Mai, sagt er. Sollten diese Daten enttäuschen, dann könne das weltweit auf die Stimmung drücken.

US-NACHBÖRSE (26.5.)

Vor dem langen Feiertagswochenende verlief der nachbörsliche Handel am Freitag extrem ruhig.

WALL STREET (26.5.)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.080,28 -0,01 -2,67 6,67 S&P-500 2.415,82 0,03 0,75 7,91 Nasdaq-Comp. 6.210,19 0,08 4,94 15,36 Nasdaq-100 5.788,36 0,17 9,98 19,01 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 682,8 Mio 814,5 Mio Gewinner 1.561 1.569 Verlierer 1.405 1.423 unverändert 136 123

Wenig verändert - Nach der sechstägigen Gewinnserie ging den Anlegern die Puste aus. Größerer Abgabedruck kam aber nicht auf. Der S&P-500schaffte mit einem Plus von 1,4 Prozent den höchsten Wochengewinn seit Ende April. Die konjunkturelle Stärke wurde durch neue Daten weitgehend bestätigt. Zu den Wochengewinnern am Aktienmarkt gehörte die Amazon-Aktie mit einem Pus von 3,7 Prozent. Im Tageshoch am Donnerstag und Freitag kam sie bis auf einen Dollar an die 1.000er Marke heran, die sie noch nie überschritten hatb. Böackberry fielen nach kleinen Gewinnen im frühen Handel um 1 Prozent zurück. Hier nahmen Anleger offenbar Gewinne mit. Das Unternehmen bekommt nach einem Streit mit Qualcomm um eine Lizenzvereinbarung mehr Geld als ihm ursprünglich zugesprochen wurde. Der Qualcomm-Kurs gab um 1,6 Prozent nach. Gamestop-Aktien fielen um 5,9 Prozent. Der Computerspiele-Händler hatte Geschäftszahlen veröffentlicht, die besser ausfielen als erwartet. Ein Negativpunkt war aber der Umsatzrückgang bei neuen Software-Titeln.

TREASURYS (26.5.)

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,30 0,4 1,29 9,5 5 Jahre 1,78 -0,6 1,79 -14,0 7 Jahre 2,06 0,2 2,06 -18,6 10 Jahre 2,25 -0,9 2,26 -19,7 30 Jahre 2,91 -0,7 2,92 -15,5

Vermeintlich sichere Investments wie Staatsanleihen waren gesucht. Die Rendite zehnjähriger Treasurys sank um 1 Basispunkt auf 2,25 Prozent. Vor dem verlängerten Feiertagswochenende in den USA endete der Anleihehandel am Freitag schon um 20.00 Uhr MESZ und damit zwei Stunden früher als üblich.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:47 % YTD EUR/USD 1,1122 -0,3% 1,1153 1,1176 +5,8% EUR/JPY 123,35 -0,6% 124,14 124,42 +0,3% EUR/GBP 0,8676 -0,2% 0,8691 0,8713 +1,8% GBP/USD 1,2818 -0,1% 1,2835 1,2829 +3,9% USD/JPY 110,90 -0,4% 111,30 111,32 -5,1% USD/KRW 1124,60 +0,2% 1122,46 1122,12 -6,9% USD/CNY 6,8556 -0,0% 6,8556 6,8556 -1,3% USD/CNH 6,8308 +0,1% 6,8210 6,8213 -2,1% USD/HKD 7,7932 -0,0% 7,7940 7,7941 +0,5% AUD/USD 0,7436 -0,0% 0,7438 0,7434 +3,0%

Der Euro fiel am Montagnachmittag zum Dollar nur vorübergehend etwas zurück, nachdem EZB-Präsident Mario Draghi bei seiner vierteljährlichen Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments gesagt hatte, dass eine geldpolitische Unterstützung in "außerordentlichem" Umfang nach wie vor notwendig sei. Gebremst wurde der Rücksetzer in der Gemeinschaftswährung von Draghis Einschätzung zur Wirtschaft: Der Aufschwung werde immer solider und vollziehe sich auf einer immer breiteren Basis, während gleichzeitig die Risiken abnähmen und der Inflationsdruck nach wie vor gering sei.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,82 49,99 +0,0% 0,02 -12,2% Brent/ICE 52,16 52,29 -0,2% -0,13 -11,0%

Am Montag erholten sich Ölpreise im europäisch dominierten Handel weiter von der Enttäuschung darüber, dass die Opec ihre Förderdrosselung nur zeitlich ausdehnt. Die Umsätze waren jedoch wegen der Feiertage in Großbritannien, den USA und China recht dünn.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,80 1.266,98 +0,1% +0,82 +10,1% Silber (Spot) 17,45 17,40 +0,3% +0,05 +9,6% Platin (Spot) 953,25 956,50 -0,3% -3,25 +5,5% Kupfer-Future 2,56 2,57 -0,3% -0,01 +1,6%

Nachdem der Goldpreis am Freitag mit 1.268,10 Dollar je Feinunze das höchste Settlement seit einem Monat erreicht hatte, trat er am Montag mehr oder weniger auf der Stelle.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

BRASILIEN

Der unter Korruptionsverdacht stehende brasilianische Präsident Michel Temer will an seinem Amt festhalten. Er setzt darauf, dass ihm die allmähliche wirtschaftliche Erholung des Landes dabei hilft, die schwere Regierungskrise zu überstehen. Ihm wird vorgeworfen, Bestechungsgelder angenommen zu haben.

KONJUNKTUR JAPAN

*Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Apr +1,1% gg Vj

*Japan/Einzelhandelsumsatz Apr +3,2% gg Vorjahr

*Japan/Konsumneigung Apr -1,2 Pkt gg Vorjahr

*Japan/Konsumneigung Apr 85,9%

*Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Apr -2,9% gg Vorjahr

*Japan/Arbeitslosenquote Apr 2,8% (PROG: 2,8%)

*Japan/Ausgaben privater Haushalte Apr -1,4% (PROGNOSE: -1,0%) gg Vorjahr

VENEZUELA

In Venezuela hat es erneut heftige Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gegeben. Vermummte Jugendliche schleuderten in der Hauptstadt Caracas Steine und Brandsätze auf Sicherheitskräfte. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, um die Demonstranten zurückzudrängen. Die Opposition will mit den Demonstrationen den Druck auf Präsident Nicolás Maduro erhöhen. Sie kämpft seit Monaten für eine Amtsenthebung des sozialistischen Staatschefs. Sie macht ihn für die schwere Wirtschaftskrise verantwortlich.

PPG - AKZO NOBEL

