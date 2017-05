St. Gallen (awp) - Die Versicherungsgruppe Helvetia beteiligt sich über ihren Venture Fund an der Münchner Baimos Technologies GmbH. Der 2017 aufgelegte Fonds investiert in Start-ups im Bereich InsurTech und in Jungunternehmen, deren Geschäftsmodelle eine Brücken- oder Unterstützungsfunktion zum Versicherungsgeschäft von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...