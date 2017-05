Deutschland schimpft gern über die frauenfeindliche "Bro-Culture" im Silicon Valley. Dabei ist die Situation in der Start-up-Szene hierzulande noch düsterer. Das liegt auch daran, wie die Branche Frauen inszeniert.

Das Argument war so sonderbar wie abenteuerlich. Das US-Arbeitsministerium will "zwingende Beweise" für eine "extreme" Diskriminierung von Frauen bei Google gefunden haben und verklagt den Konzern. Demnach soll der Suchmaschinenanbieter weiblichen Mitarbeitern zumindest im Jahr 2015 im Durchschnitt weniger gezahlt haben als Männern. Die Behörde will die Angelegenheit genauer untersuchen, Googles Angestellte befragen und Gehaltsunterlagen einsehen.

Google weist den Vorwurf einer Gehaltsdiskriminierung zurück, will die relevanten Informationen aber nicht herausgeben. Laut "Guardian" bezeichnete der Suchmaschinenanbieter die Anfrage des Ministeriums als zu aufwendig. Sie nehme 500 Arbeitsstunden und Kosten in Höhe von 100.000 Dollar in Anspruch und widerspreche zudem der Verfassung. Man habe bereits eine halbe Million Dollar in entsprechende Anfragen der Behörde investiert. Der angemahnte Gehaltsunterschied bestehe zudem überhaupt nicht, argumentiert das Unternehmen.

Das wirft die Frage auf, warum Google dann nicht einfach den Beweis dafür antritt. An finanziellen Ressourcen dürfte es dem Unternehmen nicht mangeln. Die Konzernmutter Alphabet verfügt über eine Marktkapitalisierung von 650 Milliarden Dollar und fuhr im abgelaufenen Quartal einen Gewinn in Höhe von 5,43 Milliarden Dollar ein. Zumal Frauen bei Google krass unterrepräsentiert sind, besonders bei den Programmierjobs. Ähnlich sieht es bei Facebook oder Apple aus. Von Uber ganz zu schweigen, das gerade die eigene frauenfeindliche Atmosphäre ...

