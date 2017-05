flatex Morning-news

Marktüberblick

Dafür, dass am gestrigen Montag Vorgaben aus den USA völlig fehlten (die Amerikaner feierten "Memorial Day"), konnte sich der DAX ganz gut behaupten. So schloss der deutsche Leitindex nach anfänglich leichten Verlusten am Ende sogar im positiven Terrain. Wichtig dabei war und ist, dass unser Börsenbarometer somit erneut die Marke von 12.600 Punkten verteidigen konnte. Insgesamt verharrt der Index jedoch weiterhin in seiner kurzfristigen Seitwärtskonsolidierung und die Leitplanken dieser Konsolidierung bleiben die 12.390 bis 12.375 Punkte auf der Unter- sowie die 12.807 Punkte Marke auf der Oberseite. Für den heutigen Handelstag bleiben dabei Vorgaben rar gesät. Denn am heutigen Dienstag blieben die chinesischen Börsen, auch aufgrund eines Feiertags, ebenfalls geschlossen. Die Vorgaben aus Asien, die es gibt, sind jedoch etwas widersprüchlicher Natur. Während der indische Leitindex ein neues Allzeithoch markierte, gab es in Japan oder Südkorea leichte Kursverluste. Alles in allem merkt man zurzeit an allen Börsen, dass es auf die eher langweiligen Sommermonate zugeht.

Es bleibt abzuwarten, ob sich dies so schnell ändern kann. Dabei stehen im weiteren Wochenverlauf, gerade an der Wall Street, einige wichtige Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Diese haben, je nachdem wie sie ausfallen, durchaus das Potenzial dazu den Markt in die eine oder andere Richtung zu lenken. Eröffnet wird der Reigen dabei heute mit Daten zum Konsumverhalten und der Entwicklung der persönlichen Einkommen der Amerikaner sowie dem Case Shiller Home Price Index. Morgen folgen dann der viel beachtete Chicagoer Einkaufsmanagerindex sowie die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Notenbanksitzung ("Beige Book"), ehe zum Wochenende hin die aktuellen Arbeitsmarktdaten in den Fokus rücken. Wenngleich die Berichtssaison weitestgehend abgeschlossen ist, bleibt es daher durchaus spannend. Wobei sich aus meiner Sicht wirklich weniger die Frage stellt, ob die aktuelle Konsolidierung in weiter steigenden Kursen endet, sondern eher wann dem endlich so sein wird?

Ausblick DAX

Aufgrund des gestrigen Feiertags ("Memorial Day") in den USA und des heutigen Feiertags in China fehlen uns heute früh ein wenig die Impulse. Zumal die US-Index-Futures mit minimalen Verlusten noch keine klare Aussage über das heutige Marktgeschehen erlauben und die Vorgaben der geöffneten asiatischen Börsen recht uneinheitlich sind. Einerseits nämlich verloren der japanische Nikkei-225 oder auch der südkoreanische KOSPI ein paar Pünktchen, andererseits schoss der indische Sensex auf neue Allzeithochs.

Kurzfristig bleibt der DAX damit wohl bis auf weiteres weiter in seiner derzeitigen Seitwärtsbewegung - mit der unteren Begrenzung zwischen 12.390 bis 12.375 und der oberen Begrenzung bei 12.807 Punkten - gefangen. Während jedoch über 12.807 Punkten der Weg nach oben frei wäre, existieren nach unten hin weitere Unterstützungen um 12.500 Punkte, um 12.200 Punkte und an der runden 12.000 Punkte Marke, ehe bei 11.800 Punkten dann der zentrale Support folgt.

