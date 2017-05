Der in Wien börsennotierte Baukonzern Porr hat im ersten Quartal des Jahres zwar besonders viele Aufträge an Land gezogen und die Produktionsleistung gesteigert, mit dem Geschäft aber vorerst mehr Verlust gemacht als in der Vorjahresperiode. Grund sei der wetterbedingt späte Start in die Bausaison, teilte das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...