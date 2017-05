St. Gallen - Der Helvetia Venture Fund investiert in die Münchner baimos technologies GmbH, die Software für die digitale Verwaltung von Zutritt- und Schliesssystemen anbietet. An der Finanzierungsrunde beteiligen sich auch die bestehenden Gesellschafter HCS Beteiligungsgesellschaft, Berendsen Holding, High-Tech Gründerfonds (HTGF) und Bayern Kapital.

Der Helvetia Venture Fund beteiligt sich an der baimos technologies GmbH, München. Baimos bietet prämierte und zertifizierte Produkte für die digitale Verwaltung und Berechtigung von Zutritt- und Schliesssystemen an. Mit BlueID, einer von baimos entwickelten Software, werden mobile Geräte, insbesondere Smartphones, zu Schlüsseln für Immobilien, Fahrzeuge, Paketkästen oder auch Maschinen, wobei sich der Zugang schnell und einfach für bestimmte Zeiträume und Personen aktivieren und deaktivieren lässt. Typische Einsatzfelder sind zum Beispiel Hotels mit Self Check-out, Lieferdienste oder Geschäftsmodelle der Sharing Economy wie Carsharing.

Die neue Finanzierungsrunde der baimos technologies GmbH, bei der sich neben dem Helvetia Venture Fund auch die bestehenden Gesellschafter beteiligen, wird die Expansion des Unternehmens in weitere geographische Märkte und die Entwicklung neuer digitaler Produkte fördern und beschleunigen.

«Die Zutrittsteuerung zu Anlagen und Objekten ist für Versicherungen im aktiven Management von Risiken von grosser Bedeutung. BlueID ermöglicht ganz neue Geschäftsmodelle und Versicherungslösungen und das mit einer am Markt bisher einzigartigen Technologie», sagt Michael Wieser, Partner beim Helvetia Venture Fund. «Ein zentrales Element von BlueID ist es, uneingeschränktes Vertrauen zwischen allen möglichen Maschinen und Teilnehmern im Internet ...

