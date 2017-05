Covestro hatte in der vorigen Woche Federn gelassen und ist nach dem Abstieg vom Allzeithoch im April von einem Kurs von 76,22 Euro in einem zweiten Abwärtssog am letzten Freitag bei 64,73 Euro aufgeschlagen. Die charttechnische Unterstützung liegt bei 65,00 Euro und das könne der Anlass für eine Gegenreaktion sein. Eine minimale Gegenwehr konnte man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...