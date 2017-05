Es scheint zumindest so. Zur Erinnerung: Der Chemiekonzern hatte im 1. Quartal 2017 die Erwartungen der Experten sowohl bei den Umsätzen als auch beim Nettoergebnis übertroffen. Für das erste Quartal 2017 meldet BASF einen Umsatz von 16,9 Mrd. €, was einem Zuwachs von 19 % entsprach. Bereinigt um Sondereffekte wurde der Gewinn vor Zinsen und Steuern um 29 % auf 2,5 Mrd. € erhöht. Den Großteil davon haben die Ludwigshafener mit 2 Mrd. € in der Chemiesparte erzielt. Je BASF-Aktie kletterte der Quartalsgewinn von 1,51 auf 1,86 €. Die Aktie war bereits im Vorfeld der Zahlen deutlich gestiegen, da die Erwartungen hochgesteckt waren. Dass es dann zu einer Korrektur kam, war keine Überraschung. Eine gewisse Unsicherheit kam zudem auf, da offen war, wie sich der Ölpreis nach dem anberaumten OPEC-Treffen weiter verhalten würde. Die Aktie von BASF bleibt aufgrund der starken Marktstellung, der soliden Bilanz, der guten mittel- bis langfristigen Perspektiven sowie der aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik nach wie vor ein attraktives Investment. Aus der markttechnischen Perspektive läuft die Aktie weiterhin innerhalb des mittelfristigen Aufwärtstrends. Der Pull-back an die 200-Tage-Linie bietet nun eine neue Einstiegschance.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Termin-Börse Nr. 21 vom 27.05.2017.br/>

