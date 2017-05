FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag faktisch unbewegt in den Handel gegangen. Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future stagnierte auf dem Schlussstand des Vortags bei 162,23 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe blieb mit 0,29 Prozent konstant.

Kursbewegung gab es demgegenüber an den Anleihemärkten südeuropäischer Länder. In Italien, Spanien und Portugal standen Staatsanleihen unter Druck. Als Auslöser gelten Spekulationen auf vorgezogene Neuwahlen in Italien, nachdem sich eine Mehrheit für ein neues Wahlrecht abzeichnet. Nach derzeitigen Umfragen können europakritische Parteien wie die 5-Sterne-Bewegung auf starke Stimmengewinne zählen. Diese politische Unsicherheit breite sich auf andere Länder Südeuropas aus, hieß es aus dem Handel.

Am Dienstag stehen in Europa und den USA zahlreiche Konjunkturdaten an. Besondere Beachtung dürften Inflationszahlen auf sich ziehen. So veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung für die Preisentwicklung in Deutschland für den Monat Mai. In den USA steht ein von der amerikanischen Notenbank Fed bevorzugt beachteter Preisindex auf dem Programm. Sowohl in Deutschland als auch den USA wird mit geringerem Preisauftrieb gerechnet./bgf/jkr/stb

