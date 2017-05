Panamas Ex-Diktator Manuel Noriega ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Der Offizier mit dem "Ananas-Gesicht" diente sich Washington als Agent an, mischte im Drogenhandel mit - und saß lange im Gefängnis.

CIA-Agent und Drogenhändler, brutaler Machtmensch und geschickter Strippenzieher. Als Chef der Nationalgarde war Manuel Noriega in den 1980er Jahren der starke Mann in Panama. Nach seinem Sturz durch eine US-Militärinvasion saß er ununterbrochen im Gefängnis. Jetzt ist der frühere Diktator im Alter von 83 Jahren gestorben.

Noriega kam als uneheliches Kind in Panama-Stadt zur Welt und wuchs in einem kirchlichen Pflegeheim auf. Als junger Mann besuchte er eine Militärakademie in Peru. Nach seiner Rückkehr nach Panama trat er 1964 in die Nationalgarde ein. Wegen seines pockennarbigen Gesichts wurde er auch "Cara de Piña" (Ananas-Gesicht) genannt. Er verhalf dem damaligen Chef der Nationalgarde, General Omar Torrijos, zur Macht und baute in den folgenden Jahren als Chef des militärischen Geheimdienstes seine eigene Macht als "starker Mann" Panamas aus. Er ließ zivile Präsidenten seiner Wahl ernennen und wieder absetzen.

Als Agent des US-Auslandsgeheimdienstes CIA arbeitete er zunächst mit den Vereinigten Staaten zusammen und lieferte Informationen über die kolumbianischen Drogenkartelle. Allerdings war er selbst in den Rauschgifthandel verwickelt. Weil Waffen für die rechten Contra-Rebellen in Nicaragua über Panama geliefert wurden, drückten die US-Behörden aber lange ...

