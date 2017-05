DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Umrüstung der mit Schummelsoftware ausgestatteten VW -Dieselautos kommt schneller voran als geplant. "Wenn es so weitergeht, sind wir zum Sommer fertig", sagte der Chef der Qualitätssicherung von Volkswagen, Manfred Bort, dem "Handelsblatt" (Dienstagausgabe). Von dem Andrang in den Werkstätten sei er positiv überrascht. Bort leitet seit Frühjahr 2016 für VW die Umrüstaktion von mehr als neun Millionen Diesel-Fahrzeugen außerhalb der USA.

Alle in Deutschland mit der manipulierten Software ausgerüsteten Dieselautos sollten spätestens zum Jahresende in der Werkstatt gewesen sein. "Aktuell sind in Deutschland etwa drei Viertel der Fahrzeuge umgerüstet", sagte Bort. Das Interesse der Kunden sei im Vergleich zu früheren Rückrufaktionen wesentlich größer. "Echte Verweigerer" gebe es in Deutschland nur einige Tausend./she/mne/fbr

