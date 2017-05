Munich Re Automation Solutions Ltd., ein führender Anbieter von Underwriting-Lösungen für das Neugeschäft der Lebensversicherungsbranche, meldete heute, dass der internationale Lebensversicherungsanbieter Friends Provident International (FPI) jüngst die Lösung ALLFINANZ Interview Server implementiert hat. Die Plattform zur Underwriting-Automatisierung wird FPI in die Lage versetzen, den Policen-Antragsprozess zu straffen, die Kundengewinnung zu beschleunigen und den Kundenservice zu verbessern.

FPI, Teil der Aviva Group, hat mehr als 35 Jahre Erfahrung bei der Bereitstellung von Spar-, Vorsorge- und Anlagenprodukten für Kunden in Asien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Unternehmen beschäftigt über 500 Mitarbeiter in seinen Niederlassungen in Dubai, Hongkong, Singapur und der Isle of Man.

"Unser Fokus liegt auf der Bereitstellung eines erstklassigen Angebots, um die komplexen Bedürfnisse unseres vorwiegend im Ausland arbeitenden Kundenstamms zu erfüllen", sagte Marcus Gent, Managing Director, Middle East and Africa bei FPI. "Wir streben kontinuierlich danach, die Customer Journey und die Reaktionszeiten auf den Kundenservice zu verbessern, was wiederum die Vertriebsbüros, Berater und Partner motiviert. Wir haben uns aufgrund der internationalen Reputation in Bezug auf einfache Handhabung und Flexibilität für den innovativen ALLFINANZ Interview Server von Munich Re entschieden."

FPI geht davon aus, dass die Implementierung von ALLFINANZ zu einer besseren betrieblichen Effizienz und schnelleren Abwicklungszeiten im Underwriting führen wird. Gleichzeitig wird sie Beratern und im Ausland arbeitenden Kunden schnellere und konsequentere Entscheidungen in Bezug auf das Underwriting ermöglichen.

"Wir freuen uns, dass wir von FPI als Technologiepartner für diese wichtige Initiative ausgewählt wurden", sagte Paul Donnelly, Executive Vice President EMEA bei Munich Re Automation Solutions Ltd. "Mit diesem Schritt wird FPI die Reaktionszeiten seines preisgekrönten Kundenservices weiter verbessern und die Grundlage für einen leistungsfähigen Betrieb bieten, der leicht erweitert werden kann, um das zunehmende Neugeschäftsvolumen verarbeiten zu können."

Über Munich Re Automation Solutions Ltd.

Munich Re Automation Solutions Ltd., eine Tochtergesellschaft von Munich Re, ist der weltweit führende Softwareanbieter von Lösungen für das digitale Neugeschäft und Underwriting in der Lebensversicherungsbranche. In den letzten 30 Jahren hat das Unternehmen die Art und Weise, wie Verbraucher Lebensversicherungen kaufen, transformiert und nutzt dazu kreative Technologie, die Versicherungsgesellschaften in die Lage versetzt, ihr Geschäft gewinnbringend auszubauen.

