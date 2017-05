Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038) will eine unveränderte Dividende ausbezahlen. Der am heutigen Dienstag in Stuttgart stattfindenden Hauptversammlung wird eine Dividende in Höhe von 1,01 (im Vorjahr 1,01) Euro je Vorzugsaktie und 1,004 (im Vorjahr 1,004) Euro je Stammaktie vorgeschlagen. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 52,80 Euro für die Vorzugsaktie entspricht die geplante Dividende einer aktuellen Dividendenrendite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...