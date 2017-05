Seattle (ots/PRNewswire) - In einem Bestreben, Gesundheitsorganisationen weltweit zu helfen, Patientenmeinungen besser zu erfassen und die Verbesserung der Patientenzufriedenheit zu unterstützen, bietet das Virginia Mason Institute Kunden weltweit ab sofort das Partnerprogramm Patient-Familie (https://www.virginiamason institute.org/training-services/patient-family-partner-program/) an.



Die Services, zu denen umfangreiches Coaching vom leitenden Sensei des Virginia Mason Institutes, maßgeschneiderte Schulungsunterlagen und Vor-Ort-Programm-Präsentationen zählen, sollen jede Gesundheitseinrichtung optimal darauf vorbereiten, um Patienten, ihre Familien und Gemeinschaftsmitglieder als Partner bei der qualitativen Verbesserungsarbeit einzubinden. Der Patient ist berechtigt, echtes Feedback in Bezug auf seine Betreuung zu geben, während er gleichzeitig über die Komplexität der Gesundheitsversorgung erfährt und zukünftigen Patienten hilft.



Das Partnerprogramm Patient-Familie ist ein Ergebnis des sehr erfolgreichen und beeindruckenden Programms vom Virgina Mason Institute, das zu zahlreichen Verbesserungen bei der Wertschöpfung geführt hat und auch heute einen kontinuierlichen Wertstrom bietet. Seit seiner Aufnahme im Jahr 2007 hat sich das Programm auf 200 engagierte Patienten-Familien-Partner ausgeweitet, die vielfältige Hintergründe und Fähigkeiten mitbringen. Interessanterweise gingen seitdem die Versicherungsansprüche aus Berufshaftpflicht um 74 Prozent zurück, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führte. Dies ist nur ein Vorgeschmack auf die messbaren Auswirkungen auf Patientensicherheit und Patientenzufriedenheit eines Patient-Familie-Partnerprogramms.



Die Einbeziehung des Patienten als einflussreiche Stimme bei der Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen hat sich äußert vorteilhaft auf Krankenhäuser und Kliniken ausgewirkt und durch erhebliche Reduzierung der Zeitvergeudung für den Patienten und den Dienstleister zu messbaren Kosteneinsparungen geführt, was beim Vermeiden von Krankenhaus-Wiedereinlieferungen hilft, das Niveau an Patientenzufriedenheit erhöht, Patientenergebnisse verbessert und die Duplizierung von Prozessen eliminiert.



Kunden des Partnerprogramms Patient-Familie erhalten Coaching durch die Entwicklung eines Rahmens für die Einbindung von Partnerrollen in bestehende Strukturen, die Rekrutierung von Patientenpartnern, die Vorbereitung von Partnern und Interessensvertretern für den Eingliederungs- und Vermittlungsprozess und die Aufrechterhaltung des Engagements für eine optimale Retention. Materialien, einschließlich eines Leitfadens und Arbeitsblättern, werden zur Förderung der Programmentwicklung und -umsetzung beitragen. Schließlich wird das Coaching rund um die Prüfung und die Aufrechterhaltung des neuen Programms für einen langfristigen Nutzen sorgen.



Informationen zum Virginia Mason Institute



Wir beim Virginia Mason Institute (https://www.virginiamasoninstitute.org/) glauben, dass eine einwandfreie Gesundheitsversorgung möglich ist. Wir sind engagiert, wir sind zuversichtlich und wir können das Gesundheitswesen umgestalten. Durch das Schaffen und Aufrechterhalten von Kulturen der kontinuierlichen Verbesserung; durch Bereitstellung von Weiterbildung, die inspiriert, vorbereitet und anleitet; und durch die Unterstützung von Organisationen beim Lösen ihrer dringlichen und anhaltenden Probleme, können wir das Gesundheitswesen umgestalten. Es ist möglich. Gemeinsam werden wir unermüdlich nach der Verbesserung der Patientensicherheit und der Patientenerfahrung streben, sowie der Qualität, der Kosten und der Bereitstellung der Gesundheitsversorgung.



Elizabeth Kimball Public and Media Relations Virginia Mason Institute elizabeth.kimball@virginiamason.org



Photo - http://mma.prnewswire.com/media/515996/Virginia_Mason_Inst itute_patient.jpg



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/321383/Virginia_Mason_Insti tute_Logo.jpg



OTS: Virginia Mason Institute newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119301 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119301.rss2