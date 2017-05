Herzlichen Glückwunsch an den BVB für den Sieg beim DFB-Pokal. Als einzige deutsche Fußballmannnschaft ist der BVB an der Börse notiert. Dass die Geldgier auch schon traurige Dimensionen angenommen hat, mussten die Borussen am eigenen Leib erfahren. Umso mehr freut sich Schwarz-Gelb jetzt über den Pokal. Alles was Sie über die Aktie des BVB wissen müssen, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Oliver Roth, ehemaliger Profifußballer beim BVB und jetziger Chefhändler bei Oddo Seydler was er an seiner Fußballzeit vermisst und weshalb die Börse ihm auch ein Zuhause geworden ist, ebenso was Sie als Anleger jetzt von der BVB-Aktie erwarten ist. Die ist nämlich längst schon kein Fan-Artikel mehr.