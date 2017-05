FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem bereits recht verhaltenen Wochenbeginn ist dem deutschen Aktienmarkt am Dienstagmorgen die Kraft ausgegangen. Der Dax gab in den ersten Handelsminuten um 0,34 Prozent auf 12 586,06 Punkte nach - am Vortag hatte der deutsche Leitindex noch ein moderates Kursplus über die Ziellinie gebracht. Dem Handel fehlen aktuell die Impulse für deutlich positive Kurssprünge: Nach dem vorherigen Anstieg auf ein neues Rekordhoch tritt der Dax seit Mitte des Monats rund 200 Punkte darunter auf der Stelle.

Am Dienstag fehlten die Impulse auch von den Überseebörsen: In New York war zu Wochenbeginn feiertagsbedingt nicht gehandelt worden. Und auch Asien befindet sich angesichts geschlossener Börsen in Hongkong und auf dem chinesischen Festland im Feiertagsmodus.

Für die anderen deutschen Indizes begann der Tag ebenfalls mit Abschlägen: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,30 Prozent auf 25 206,67 Zähler - am Vortag hatte er noch bei 25 298 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte markiert. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,28 Prozent abwärts auf 2269,56 Punkte. Noch deutlicher fielen die Verluste in Europa aus: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,70 Prozent auf 3554,04 Punkte ein./tav/fbr

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

