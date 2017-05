Am G7-Gipfel wetterte Donald Trump erneut gegen angeblich unfairen globalen Handel. Was glauben Sie: Ist die Globalisierung der Wirtschaft eher eine Chance oder ein Risiko? Hier können Sie abstimmen und sehen, wie Deutschland denkt.

"Die Deutschen sind böse, sehr böse." Mit diesem Satz hat der US-Präsident Donald Trump beim G7-Gipfel in Brüssel angeblich den deutschen Exportüberschuss in Amerika kritisiert. Besonders die Millionen Autos, die deutsche Unternehmen in den USA verkaufen, regen Trump demnach auf. "Fürchterlich" sei deren Verkauf, sagte Trump. Seine Regierung werde die Handelspraxis stoppen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump gegen die Globalisierung wettert. Seit seiner Losung "America First" ...

