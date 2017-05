Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Preisdruck in Deutschland gibt im Mai spürbar nach

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Mai deutlich nachgelassen. In Sachsen sanken die Verbraucherpreise wie schon im April um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Landesamt berichtete. Zugleich ging die Jahresteuerung auf 1,6 Prozent zurück, nachdem sie im Vormonat 2,1 Prozent betragen hatte. Im Laufe des Vormittags weisen noch fünf weitere Bundesländer die Preisdaten aus. Der Rückgang der Inflation beruht nicht zuletzt darauf, dass im Mai der Ostereffekt verschwunden ist.

Deutsche Importpreise sinken im April leicht

Die Importpreise in Deutschland sind im April leicht zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, sank der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent. Ökonomen hatten dagegen einen Anstieg von 0,1 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Importpreisanstieg von 6,1 Prozent registriert. Hier war im Vorfeld ein Anstieg von 6,3 Prozent erwartet worden.

Sentix: Euro-Breakup-Index auf tiefstem Stand seit Herbst 2015

Im Nachgang der französischen Präsidentschaftswahlen hat sich die Wahrnehmung der Anleger bezüglich der Eurokrise nochmals stark entspannt. Wie das Sentix-Institut mitteilte, fällt der Euroland-Gesamtindex auf 11,4 Prozent, den niedrigsten Stand seit Herbst 2015. Während der griechische Teilindex nahezu unverändert notiert, sinkt die Austrittswahrscheinlichkeit von Frankreich und Italien signifikant.

Weidmann: Akkommodationsgrad der EZB-Politik durchaus diskutabel

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) kritisiert, deren Rat er selbst angehört. Beim Hauptstadtempfang der Bundesbank sagte Weidmann laut vorab verbreitetem Redetext, man könne über das Ausmaß der geldpolitischen Akkommodation diskutieren. Zugleich räumte Weidmann aber ein, dass die Inflation im Euroraum noch ein "gutes Stück" vom Ziel der EZB von knapp 2 Prozent entfernt sei.

Premierministerin May: Kein Brexit-Vertrag besser als schlechter

Zehn Tage vor der Parlamentswahl haben sich die britische Premierministerin Theresa May und Oppositionsführer Jeremy Corbyn im Fernsehen Fragen der Wähler und des Moderators gestellt. Vor allem bei dem bevorstehenden EU-Austritt zeigten sich in der Sendung mit Jeremy Paxman von SkyNews/Channel 4 die Unterschiede zwischen den Konkurrenten von den regierenden Konservativen und der oppositionellen Labour-Partei.

Grüne werfen Luxemburg Schädigung anderer EU-Staaten durch Steuertricks vor

Vor der Anhörung von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Brüsseler Untersuchungsausschuss zur Panama-Affäre haben die Grünen die frühere Steuerpraxis seines Heimatlandes Luxemburg scharf kritisiert. Die Steuerpolitik in dem lange Zeit von Juncker regierten Großherzogtum habe "zu enormen Steuerausfällen in anderen EU-Ländern geführt", kritisierte der Finanzexperte der Grünen im Europaparlament, Sven Giegold.

WTO: USA überprüfen Importe von Photovoltaikanlagen und Solarzellen

Die USA überprüfen nach Angaben der Welthandelsorganisation WTO Importe von Photovoltaikanlagen und Solarzellen. Darüber habe Washington die WTO informiert, teilte die Organisation in Genf mit. Anlass sei eine Anfrage des Unternehmens Suniva, das in den USA Solarzellen herstellt. Washington prüfe daher, ob "zunehmende Importe" die heimische Solarstrom-Industrie schädigten oder schädigen könnten, erklärte die WTO.

Heftige Zusammenstöße bei Kundgebung in Venezuela

In Venezuela hat es erneut heftige Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gegeben. Vermummte Jugendliche schleuderten in der Hauptstadt Caracas Steine und Brandsätze auf Sicherheitskräfte. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, um die Demonstranten zurückzudrängen. Auch Oppositionsführer Henrique Capriles wurde von Tränengas getroffen.

Brasilianischer Präsident Temer will im Amt bleiben

Der unter Korruptionsverdacht stehende brasilianische Präsident Michel Temer will an seinem Amt festhalten. Er setzt darauf, dass ihm die allmähliche wirtschaftliche Erholung des Landes dabei hilft, die schwere Regierungskrise zu überstehen. Ihm wird vorgeworfen, Bestechungsgelder angenommen zu haben. Vor ausländischen Reportern zeigte sich der unpopuläre Staatschef zuversichtlich, dass die in dieser Woche anstehenden Konjunkturdaten signalisieren werden, dass Brasilien aus seiner Rezession herauskommt.

Panamas Ex-Diktator Noriega im Alter von 83 Jahren gestorben

Panamas Ex-Diktator Manuel Noriega ist tot. Er starb in der Nacht zum Dienstag im Alter von 83 Jahren in Panama-Stadt, wie die Regierung mitteile. Noriega hatte das zentralamerikanische Land von 1983 bis zu einer US-Invasion 1989 als Militärmachthaber mit harter Hand regiert. Später saß er im Gefängnis. Seit einer Hirntumor-Operation im März hatte Noriega im Krankenhaus gelegen.

Nordkorea bestätigt "erfolgreiche" Raketenübung

Nordkorea hat am Dienstag den "erfolgreichen" Test einer neuen "Präzisionsrakete" bestätigt. Machthaber Kim Jong Un habe den Test am Vortag persönlich überwacht, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Nach Angaben der USA und Südkoreas handelte es sich um eine Kurzstreckenrakete, die etwa 450 Kilometer weit flog und vor Japan im Meer landete. Es war der dritte Raketentest Nordkoreas in weniger als drei Wochen.

Frankreich/Verbrauchervertrauen Mai 102 (Apr: 100)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Mai PROGNOSE: 101

Frankreich/Privater Konsum Apr +0,5% gg Vm; -0,5% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum März rev -0,1% (vorl: -0,4%) gg Vm

Japan/Einzelhandelsumsatz Apr +3,2% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Apr +1,1% gg Vj

Japan/Ausgaben privater Haushalte Apr -1,4% (PROGNOSE: -1,0%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Apr -2,9% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Apr 85,9%

Japan/Konsumneigung Apr -1,2 Pkt gg Vorjahr

