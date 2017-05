Zürich - Maurycy Mioduski verstärkt ab sofort das Team von Cubewise DACH am Standort Zürich in der Funktion des Practice Managers. Er stösst mit breitem Know-how im Bereich Financial Analytics & Planning und viel Erfahrung mit Cognos TM1 zum global agierenden IBM-Platinum-Partner.

Cubewise DACH mit Sitz in Zürich, Schweiz verkündet einen personellen Zuzug im Bereich Projektmanagement und Consulting. Maurycy Mioduski stösst als Practice Manager zum australischen Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen. Er tritt die Nachfolge von Scott Wiltshire an, der sich auf seine Tätigkeit als CTO der Apliqo AG, an der ...

