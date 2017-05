Die Lanxess AG gab am Montag bekannt, dass Warren Buffett Anteile am Unternehmen erworben hat. Der Rückversicherer General Reinsurance, welcher zu Buffetts Firmenimperium Berkshire Hathaway gehört, erwarb 3% der Stimmrechte und gab der Aktie damit einen deutlichen Schub. Lanxess schloss am Tag der Bekanntgabe mit mehr als 7% im Plus. Buffett hatte die Aktie wohl schon länger...

