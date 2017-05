Der 80-Jährige strebt die Wiederwahl in den Aufsichtsrat der Finanzholding Porsche SE an, welche die Mehrheit der Stimmrechte am Autobauer Volkswagen hält. Die Wahl gilt als so gut wie sicher, da die Familien Porsche und Piëch bei der Firma das Sagen haben. Piëch - Enkel des Firmengründers Ferdinand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...