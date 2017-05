Die Aufwärtsdynamik der vergangenen Monate scheint abgeflaut zu sein, was nicht unerwartet kommt. Geht der Deutsche Aktienindex in eine Seitwärtsbewegung über, sind die Grenzen auf beiden Seiten vorerst relativ klar definiert. Mit Überraschungen ist - zumindest in den kommenden Tagen - eher nicht zu rechnen. Von Andreas Büchler

Den vollständigen Artikel lesen ...