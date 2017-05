München (ots) -



- Freie Stellen für Kundenberater sowie PHP- und iOS-Entwickler im Bereich Mietwagen - Moderne Büros in attraktiver Lage direkt am Hauptbahnhof Augsburg



CHECK24.de erweitert seinen Standort in Augsburg. Aktuell arbeiten in der schwäbischen Universitätsstadt knapp 50 Mitarbeiter im Bereich Mietwagen. Die 2016 eröffneten Büros sollen innerhalb des nächsten Jahres um 60 Arbeitsplätze aufgestockt werden.



Kundenberater und Entwickler für PHP und iOS gesucht



Am Augsburger Standort sucht CHECK24.de ab sofort vor allem Kundenberater für den Mietwagenbereich und IT-Spezialisten für die PHP- und iOS-Entwicklung. Das Vergleichsportal setzt dabei nicht nur auf berufserfahrene Fachkräfte, sondern besonders auch auf motivierte und qualifizierte Berufseinsteiger.



"Als Universitäts-, Hochschul- und Ausbildungsstandort liefert Augsburg ideale Voraussetzungen um für unser junges Team qualifizierte Mitarbeiter zu finden", sagt Dr. Dominik Faber, CHECK24-Geschäftsführer im Bereich Reise. "Die Büroräume in der Nähe des Augsburger Bahnhofs bieten eine sehr gute Infrastruktur und eine schnelle Verbindung zum CHECK24-Hauptsitz in München."



Interessierte Fachkräfte und Hochschulabsolventen finden vakante Stellen in Augsburg hier: www.check24.de/augsburg



Über die CHECK24 GmbH



Die CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal im Internet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-, Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mit kostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige der Vergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise und Konditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300 Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt & Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter.



CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenz durch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigeren Anbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozesse generieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegeben werden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



OTS: CHECK24 Vergleichsportal GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73164 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73164.rss2



Pressekontakt: Edgar Kirk, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1175, edgar.kirk@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de