Bad Marienberg - Wie in der ordentlichen Generalversammlung vom 4. Mai 2017 kommuniziert, will die Zur Rose-Gruppe (ISIN CH0042615283/ WKN A0Q6J0) die vielfältigen, sich im Markt bietenden Wachstumschancen nutzen, um ihre starke Stellung im europäischen Arzneimittelversand weiter auszubauen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...