In vielen Bereichen ist die Digitalisierung und Technologievernetzung bereits Wirklichkeit. Die Versicherer hinken anderen Branchen in dieser Hinsicht jedoch deutlich hinterher, so der Report "Digitalisierung der Versicherungsbranche" des Marktforschungs- und Beratungsinstituts YouGov. Demnach sollte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...