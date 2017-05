Dublin - Brexit, Terrorangst und eine Preisschlacht unter den Airlines bringen Europas grössten Billigflieger Ryanair nicht vom Wachstumskurs ab. Trotz widriger Umstände peilt Unternehmenschef Michael O'Leary für das Geschäftsjahr 2017/18 mehr Gewinn an. Den Anteilseignern will er über einen Aktienrückkauf 600 Millionen Euro zurückgeben, wie Ryanair bei der Bilanzvorlage am Dienstag ankündigte. Derweil setzen die Iren auf die Schwäche einiger Rivalen. In Deutschland und Italien, wo Air Berlin und Alitalia ums Überleben kämpfen, will Ryanair das Flugangebot verstärkt ausbauen.

Die Ryanair-Aktie reagierte mit einem Kurssprung auf die Nachrichten. Zum Handelsstart in XXX gewannen die Papiere XXX Prozent an Wert auf XXX Euro. Damit ist Ryanair an der Börse annähernd dreimal so viel wert wie die Lufthansa.

Für die zwölf Monate bis Ende März stand bei Ryanair unter dem Strich ein Gewinn von gut 1,3 Milliarden Euro. Das sind zwar fast 16 Prozent weniger als im Vorjahr, als der Verkauf der Beteiligung an der Fluglinie Aer Lingus das Ergebnis nach oben getrieben hatte. Ohne diesen Effekt wäre der Gewinn um sechs Prozent gestiegen. Für das Geschäftsjahr 2017/18 peilt O'Leary einen Gewinn von 1,40 bis 1,45 Milliarden Euro an.

Die Terrorangst unter den Reisenden, ein Preiskampf bei Flugtickets und das schwache britische Pfund waren im vergangenen ...

