Es ist kurz nach 19 Uhr, als Martin Schulz am Montagabend im dunklen Anzug und geblümter Krawatte auf die Bühne mit dem roten "Vorwärts-Banner" springt. Die SPD-Mitgliederzeitschrift hat zum traditionellen Sommerfest geladen. Und in der roten Backstein-Kulisse der Berliner Kulturbrauerei darf der SPD-Kanzlerkandidat und Parteichef natürlich nicht fehlen.

Schulz gibt sogleich die Bierzelt-Merkel: Eine starke Europäische Union sei angesichts "der Trumps und Putins und Erdogans" der beste Schutz für die Demokratie, die Wirtschaft und den sozialen Zusammenhalt in Deutschland und Europa, ruft Schulz den Hunderten Gästen zu. Europa sei eine Wertegemeinschaft. Es gehe um gegenseitigen Respekt der Bürger und Völker voreinander, der Kooperation miteinander und die "unveräußerlichen Menschenrechte" für jeden einzelnen. "Dieses ist genau das Gegenteil von dem, was der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika repräsentiert", ruft Schulz. "Deshalb ist das Gebot der Stunde, sich diesem Mann mit allem, was wir vertreten, in den Weg zu stellen."

Das klingt ähnlich wie die Worte von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die am Sonntag nach dem enttäuschenden G7-Gipfel auf Sizilien in einem Münchener Bierzelt mit Blick auf US-Präsident Donald Trump sagte: "Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei."

Doch SPD-Kanzlerkandidat Schulz beansprucht er die eigentlichen Urheberrechte an der Trump-Kritik sogleich für sich. Seit vielen Jahrzehnten kämpfe er für ein starkes Europa. "Anderen kommt die Erkenntnis über die Notwendigkeit einer starken Europäischen Union ein bisschen später. Den einen auf Gipfeln, den anderen in Bierzelten", setzt er einen Seitenhieb auf Merkel.

Dann ...

