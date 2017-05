Böblingen (ots) - AXITEC Energy wird auch in diesem Jahr wieder auf der Messe Intersolar in München auf dem Stand A2.171 seine Neuigkeiten präsentieren. Im Fokus stehen dieses Jahr Solarmodule mit 7Busbar Technologie und hohen Leistungen. Dank der neuen Technologie können die Kunden von AXITEC demnächst Hochleistungs-Solarmodule im polykristallinen Bereich von 280-290 Wp und im monokristallinen Bereich von 320-330 Wp erhalten. Ein weiteres Highlight auf der Messe wir das Speichersystem AXIstorage sein. Die neue Ausbaustufe liefert nun 8,5 kWh und gehört damit zu den TOP Batteriespeichern für Solarsysteme. Der AXIstorage ist skalierbar und der Kunde kann dadurch eine benötigte Leistung von 8,5 bis 1.224 kWh abdecken. Als Laderegler kann sowohl der SMA Sunny Island als auch Multi und Quattro von Victron eingesetzt werden.



Über AXITEC Energy



Seit Jahren gehört AXITEC zu den qualitativ besten Marken für Solarmodule und Batteriespeicher. Das Engineering am Hauptsitz in Böblingen (Deutschland) steuert die weltweiten Produktionskapazitäten von über 300 MWp. Die Kernkompetenz umfasst die komplette Prozesskette Solarmodul bzw. Batteriespeicher von Entwicklung, Herstellung, Qualitätssicherung bis Vertrieb und Service.



