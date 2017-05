Paris (ots/PRNewswire) -



Seit mehr als zwanzig Jahren zelebriert der führende Haarkolorist Christophe Robin die Natur mit seiner Produktreihe, für die er eine sorgfältige Auswahl an seltenen aktiven Inhaltsstoffen mit Mehrfachnutzen verwendet. Die unermüdliche Suche nach innovativen Ingredienzen führte ihn zur erstaunlichen Entdeckung von Rassoul...



Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:



https://www.multivu.com/players/uk/8103751-christophe-robin-hair-v olumizing-secret/



Als im Jahr 2013 seine Volumen-Reihe mit Rosenextrakt auf den Markt kam, war sie eine der ersten volumengebenden Produktreihen zur Behandlung gefärbter Haare. Christophe Robin ist besonders stolz darauf, seine neue reinigende volumengebende Paste mit reiner Rassoul-Tonerde und Rosenextrakten präsentieren zu können. Die einzigartige Formel schafft echte Fülle, die man schon bei der ersten Anwendung sieht, und Effekte, die von Tag zu Tag deutlicher werden.



Die Kunst von Rassoul



Diese zu 100 % natürliche Mineralerdegilt auch als die edelste Tonerde der Welt. Ihr Name leitet sich vom arabischen Wort Rassala ab, was soviel heißt wie "waschen", und die einzige bekannte Rassoul-Fundstätte befindet sich im Atlasgebirge in Marokko. Schon seit Generationen wird sie für reinigende Rituale verwendet.



"Ich wollte die traditionelle Anwendung von Rassoul neu interpretieren", so Christophe Robin. "In Marokko gilt Haarpflege als eine 'Art de Vivre', eine Lebenskunst. In Übereinstimmung mit diesen altehrwürdigen Praktiken wollte ich die Vorteile der klassischen Rassoul nutzen und ihr Potenzial für eine innovative Formel mit einer einmaligen Textur erschließen".



Diese Originalformel ist eine einzigartige Kombination aus Rosenwasser, Pflanzenextrakten und 100 % reiner und natürlicher Rassoul-Tonerde. Ihre exklusive Zusammensetzung besteht zu 85 % aus natürlichen Inhaltsstoffen. Das Haar wird geschützt und gestärkt und zeigt sofort mehr Volumen an den Haarwurzeln und mehr Fülle entlang seiner gesamten Länge.



Im Lauf der Zeit baut sich mehr und mehr Volumen auf und das Haar gewinnt langfristige Kraft und Vitalität zurück.



Wenn sie mit Wasser vermischt wird, verwandelt sich die überraschende pastenartige Konsistenz in einen leichten Schaum, der einen Moment reinen Wohlbefindens schafft.



Christophe Robin empfiehlt folgende Haarpflege für wundervolles Volumen:



1. Reinigende volumengebende Paste mit reiner Rassoul-Tonerde und Rosenextrakten: für eine tiefgehende Reinigung und um Volumen aufzubauen. Verwenden Sie die Reinigungspaste im Wechsel mit dem zarten volumengebenden Shampoo mit Rosenextrakt, um das Haar sanft zu reinigen und das Volumen zu halten. 2. Volumengebende Spülung mit Rosenextrakten: für pflegeleichtes Haar und gut gepflegte Spitzen (nur nach Bedarf an den längeren Stellen). 3. Spray mit Rosenwasser für sofortige Fülle: als letzter Schliff für mehr Volumen und lang anhaltenden Sitz.



Weitere Informationen zu Haarpflegeprodukten von Christophe Robin erhalten Sie auf: http://christophe-robin.com/en/



Endecken Sie alle Produkte von Christophe Robin auf :http://christophe-robin.com/en/my-products



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/514086/Christophe_Robin.jpg )



Video:



https://www.multivu.com/players/uk/8103751-christophe-robin-hair -volumizing-secret/ (https://www.multivu.com/players/uk/8103751-christophe-robin-hair-volumizing-secret/)



OTS: Christophe Robin newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113160 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113160.rss2



Pressekontakt: presse@christophe-robin.com / +33 (0)1 40 20 92 12