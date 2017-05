Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit schwächeren Kursen sind Europas Aktien am Dienstag in den Handel gegangen. Nach dem lethargischen Börsengeschäft am Montag, als die Börsen in New York und London geschlossen waren, fehlen erneut die Impulse für Aktienkäufe. Der DAX verliert gegen 9.30 Uhr MESZ 0,3 Prozent auf 12.587 Punkte. Schon seit fast zwei Wochen pendelt der DAX in einer Spanne von 12.500 bis 12.700 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,7 Prozent auf 3.552 Zähler stärker nach als der DAX.

Belastet wird die Stimmung am Markt nach Aussage von Beobachtern von der Unsicherheit über die politische Lage in Italien, wo möglicherweise schon im Herbst ein neues Parlament gewählt wird. Der Leitindex der Mailänder Börse verliert 0,8 Prozent. Der italienische Bankensektor verliert sogar 1,7 Prozent.

Der Euro wertet zum US-Dollar den vierten Tag in Folge ab. Kostete die Gemeinschaftswährung am Donnerstag in der Spitze noch 1,1251 Dollar, so wechselt sie am Morgen nur noch mit 1,1138 den Besitzer. Belastet wird der Euro von sinkenden Renditen in der Eurozone. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ist vier Tage in Folge gefallen, am Montag auf den niedrigsten Zins seit mehr als fünf Wochen.

Das Pfund weitet die Kursverluste zum Euro vom Vortag noch aus. Hier belasten Beobachtern zufolge Umfragen, wonach der Vorsprung von Premierministerin Theresa May vor der Labour-Partei weiter schmilzt. Die Analysten der Commerzbank sehen unabhängig vom Wahlausgang jede Regierung in Großbritannien in einem Brexit-Dilemma, weil das Brexit-Referendum ein Ergebnis gebracht habe, das der Grundüberzeugung der Mehrheit der britischen Abgeordneten zuwider laufe. Damit stelle es jedwede britische Regierung vor Probleme.

Ryanair zu vorsichtig

Beim Billigflieger Ryanair bemängeln Händler die Ziele für das laufende Geschäftsjahr als zu vorsichtig, der Kurs fällt um 2 Prozent. Da hilft es auch nicht, dass Ryanair einen Aktienrückkauf für 600 Millionen Euro angekündigt hat. Seit Jahresbeginn ist die Aktie aber auch schon sehr gut gelaufen, so dass hier auch Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen könnten.

Akzo Nobel verlieren 1,5 Prozent. Hier ist nach einem Gerichtsurteil die Wahrscheinlichkeit weiter gesunken, dass die Niederländer vom US-Konkurrenten PPG übernommen werden.

Die Bank HSBC soll die Uniper-Aktie von "Reduzieren" auf "Halten" erhöht haben. Uniper steigen um 0,9 Prozent. Nordex soll von den Analysten von "Halten" auf "Reduzieren" gesenkt worden sein, was den Kurs um 2,6 Prozent nachgeben lässt. Eine Kaufempfehlung inklusive einem höheren Kursziel von UBS lässt die Aktie der Deutschen Börse leicht steigen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.553,81 -0,70 -25,14 8,00 Stoxx-50 3.213,23 -0,56 -17,96 6,73 DAX 12.595,46 -0,27 -33,49 9,71 MDAX 25.246,41 -0,14 -35,89 13,78 TecDAX 2.273,94 -0,09 -1,97 25,51 SDAX 11.107,34 -0,28 -31,55 16,68 FTSE 7.508,83 -0,51 -38,80 5,12 CAC 5.289,16 -0,81 -43,31 8,78 Bund-Future 162,18 -0,05 0,9 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:26 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1137 +0,24% 1,1110 1,1181 +5,9% EUR/JPY 123,65 +0,33% 123,24 124,43 +0,6% EUR/CHF 1,0907 +0,10% 1,0896 1,0907 +1,8% EUR/GBP 0,8680 +0,07% 0,8674 1,1488 +1,8% USD/JPY 111,03 +0,12% 110,89 111,29 -5,0% GBP/USD 1,2832 +0,16% 1,2812 1,2844 +4,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,62 49,99 -0,4% -0,18 -12,6% Brent/ICE 51,96 52,29 -0,6% -0,33 -11,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,22 1.266,98 -0,1% -0,77 +10,0% Silber (Spot) 17,39 17,40 -0,0% -0,01 +9,2% Platin (Spot) 949,95 956,50 -0,7% -6,55 +5,1% Kupfer-Future 2,54 2,57 -1,0% -0,03 +0,9%

Kontakt zum Autor: benjamin.krieger@wsj.com

DJG/bek/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2017 03:43 ET (07:43 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.