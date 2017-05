Berlin (ots/PRNewswire) -



Die 7. jährlichen MPE2017 Awards würdigten die Erfolge der TOP 12 Innovatoren und Führer im Bereich Zahlungsabwicklung in Europa im Rahmen eines Galadinners vor 800 Zahlungsabwicklungsprofis.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/515771/Merchant_Payments_Ec osystem_Logo.jpg )



Im Rahmen der 10. jährlichen Fachkonferenz und Messe MPE2017 des Merchant Payments Ecosystem fand die Verleihung der MPE 2017 AWARDS am 15. Februar im renommierten Fünf-Sterne-Hotel Intercontinental in Berlin statt.



Die MPE Awards wurden 2010 als die erste Preisverleihung in Europa zur Anerkennung der herausragenden Rolle von Card-Acquirern, Prozessoren, Zahlungsabwicklern und Anbietern von POS-Systemen und Zahlungslösungen ins Leben gerufen. Sie würdigen außerdem die Leistungen von Unternehmen und Einzelpersonen für diese Branche. Das "Guiding Hand"-Designkonzept für die Statuette verkörpert MPEs Konzept von Acquirern und Anbietern von POS- und Zahlungslösungen.



"Wir gratulieren allen Gewinnern und Kandidaten der MPE 2017 Awards auf der MPE-Konferenz", sagt Andy Ivanis, Chief Marketing Officer, Empiria Group (http://www.empiriagroup.eu/en/Home.alej) (http://www.empiriagroup.eu/en/Home.alej), der Organisator der MPE-Konferenzen.



"Die MPE Awards haben sich im Laufe der letzten 7 Jahre zu einem wichtigen Maßstab für weltweite Spitzenleistungen im Bereich POS und Zahlungsabwicklung entwickelt. Wir haben Hunderte von Nominierungen aus allen Branchenvertikalen erhalten und sehen dabei enorme technische Innovationen, die Händlern wie auch Lösungsanbietern für Händler helfen, ihre Kunden besser zu bedienen. Dieses Jahr gab es insgesamt 12 Kategorien. Der Innovationsgrad in diesen Kategorien führt zu immer mehr neuen Lösungen, und wir freuen uns bereits auf die Nominierungen für die MPE2018 Awards."



MPE 2017 Awards - Kategorien und Gewinner:



1. ACQUIRER AWARD: AIB Merchant Services



2. PROCESSING AWARD: Verifone



3. MOBILE PAYMENTS AWARD: Spire Payments



4. MPOS AWARD: Worldline



5. EMERGING PAYMENT AWARD: Yandex.Money



6. ONLINE PAYMENT METHOD AWARD: Payza



7. INTERNATIONAL AWARD: ACI Worldwide



8. CHANNEL AWARD: AEVI International



9. DATA INFORMATION AWARD &DATA SECURITY AWARD: Barclaycard



10. INNOVATION AWARD: Wallee



11. PSP AWARD: Payvision



12. PERSONALITY AWARD: Miriam Wohlfarth, Gründerin und Hauptgeschäftsführerin, RatePAY



Detaillierte Informationen zu den Gewinnern der MPE Awards finden Sie unter:



https://www.merchantpaymentsecosystem.com/en/MPE/The-event/MPE-His tory/MPE-2017-summary.alejawards



Die MPE 2017 Awards wurden gesponsert von DISCOVER GLOBAL NETWORK (https://www.discoverglobalnetwork.com/) (https://www.discoverglobalnetwork.com/).



Informationen zum MPE:



Merchant Payments Ecosystem (MPE) ist die einzige europäische Fachkonferenz, Messe und Gemeinschaft mit Schwerpunkt auf Card-Acquiring, Merchant Services, POS sowie mobiler und Online-Zahlungsakzeptanz.



Das MPE-Ökosystem verbindet Händler, Acquirer, PSPs, Zahlungsabwickler, Schemata, Regulatoren, Gateways, POS HW/SW-Lösungsanbieter und innovative FinTechs.



Folgen Sie MPE und MPE Awards auf Twitter: @EmpiriaGroup mpecosystem



OTS: Merchant Payments Ecosystem newsroom: http://www.presseportal.de/nr/108163 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_108163.rss2



Pressekontakt: e: MPE-Organisatorin (Empiria Group) Natalia Ivanis +421-917-802-770 natalia.ivanis@empiriagroup.eu