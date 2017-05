FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Start haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstagmorgen wieder etwas aus der Deckung gewagt. Der Dax arbeitete sich im frühen Handel bis auf ein Plus von 0,12 Prozent vor auf 12 644,18 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte konnte sein erst am Vortag erreichtes Rekordhoch sogar noch weiter toppen: Er stieg in der Spitze auf 25 342 Zähler - zuletzt stand er unweit darunter mit plus 0,23 Prozent auf 25 340,42 Punkten.

Die jüngste Aktien-Rally hat gleichwohl inzwischen reichlich Schwung verloren. Börsianer sehen derzeit kaum Impulse für deutlich positive Kursbewegungen. So tritt der Dax nach dem vorherigem Anstieg auf ein neues Rekordhoch seit Mitte des Monats rund 200 Punkte darunter auf der Stelle.

Besser schlägt sich hingegen auch der Technologiewerte-Index TecDax - er knüpfte auch am Dienstag an seinen seit Monaten nahezu ungebrochenen Aufwärtstrend an und legte um 0,34 Prozent auf 2283,70 Punkte zu. In Europa ging es dagegen abwärts: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,46 Prozent auf 3562,66 Punkte ein. Marktanalyst Milan Cutkovic von Axitrader verwies auf die erneut steigenden politischen Risiken in Europa, nachdem der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi Neuwahlen im September ins Gespräch gebracht habe.

LUFTHANSA STEIGEN WIEDER - BANKEN EUROPAWEIT SCHWACH

Im Dax nahmen Lufthansa-Papiere ihren jüngsten Aufwärtstrend wieder auf und legten um rund ein halbes Prozent zu. Angeführt wurde die Riege der 30 Top-Werte von den Aktien der Deutschen Börse, die laut Händlern mit einem 1-prozentigen Kursplus von einer positiven Studie der Schweizer Großbank UBS profitierten. Im Einklang mit dem europaweit schwachen Branchentrend fanden sich die Aktien der Deutschen Bank mit einem Minus von rund eineinhalb Prozent am Index-Ende wieder. Commerzbank -Aktien gaben um mehr als 1 Prozent nach.

Anteile am Spezialchemiekonzern Lanxess legten nach dem kräftigen Kursgewinn vom Vortag weiter zu und waren mit in der Spitze 68,89 Euro so teuer wie seit Februar 2013 nicht mehr. Zuletzt lag die Aktie noch mit 0,74 Prozent im Plus bei 67,98 Euro. Zum Wochenstart hatte die Nachricht beflügelt, dass Starinvestor Warren Buffett mittlerweile über sein Rückversicherungs-Unternehmen General Re etwas mehr als 3 Prozent der Stimmrechte hält.

VERKAUFSEMPFEHLUNG BELASTET NORDEX

Auch in den hinteren Reihen bewegten zahlreiche Analystenstimmen: Aktien des Windkraftanlagenherstellers Nordex rutschten nach einer frischen Verkaufsempfehlung durch die britische Investmentbank HSBC um 3,21 Prozent auf 12,67 Euro und näherten sich damit wieder dem Mehrjahrestief aus dem März. Damals waren sie bei 12,41 Euro auf dem tiefsten Niveau seit 2014 gehandelt worden. Analyst Sean McLoughlin verwies auf den schwachen Auftragseingang im ersten Quartal und den Verlust von Marktanteilen.

Unter die größten TecDax-Gewinner schafften es die Aktien des Biotechnologie-Unternehmens Morphosys mit knapp 2 Prozent Kursplus nach einer zuversichtlichen Studie der Commerzbank. Das Vertrauen in die Morphosys-Projekte sei inzwischen gestiegen, hieß es dort. United Internet konnten von einer frischen Kaufempfehlung durch die Schweizer Großbank UBS profitieren - die Aktien des Internet- und Telekomkonzerns verteuerten sich um mehr als 1 Prozent./tav/fbr

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

