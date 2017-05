DHAKA (dpa-AFX) - Ein Tropensturm ist über den Südosten von Bangladesch hinweggefegt und hat mehr als 100 Häuser beschädigt. Zyklon Mora traf am Dienstagmorgen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Kilometern pro Stunde in Teknaf in der südlichsten Spitze von Bangladesch auf Land, wie das Wetteramt mitteilte. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Der Zyklon brachte an den Küsten viel Regen.

Bereits am Vortag hatten die Behörden wegen des aufziehenden Zyklons die Evakuierung der Küstenregion angeordnet. Mehr als 300 000 Bewohner verließen den Angaben zufolge vorsorglich ihre Häuser. Die Regierung schickte Lebensmittel zu 400 Notunterkünften, wie ein Mitarbeiter des Katastrophenschutzes sagte.

Auf der Insel Saints Martin vor der Küste von Teknaf beschädigte der Tropensturm mehr als 100 strohgedeckte Häuser, wie ein örtlicher Regierungsbeamter sagte./ni/DP/stb

