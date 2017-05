Deutschland (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Mainzer Motivationsexperte hat am 12.05.2017 sein erstes Buch "Mentale Grenzen überwinden" im Rediroma-Verlag veröffentlicht. Auf 155 Seiten, 55 Abbildungen und in 26 Erfolgsstories erfährt der Leser unglaubliche, aber wahre Erlebnisse des Autors und anderer Persönlichkeiten. Steven Jobbs, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Oliver Kahn und Jogi Löw sind nur ein paar Beispiele, die ihre Ziele und Visionen äußerst erfolgreich umgesetzt haben. Der Autor gibt ein Rezept, wie das funktioniert...



OTS: Hahn Management Training newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126787 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126787.rss2



Pressekontakt: Hans- Joachim Hahn Zum Schiersteiner Grund 8 55127 Mainz Email: hahn.training@gmail.com TEL.:0172-6104500