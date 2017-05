Aktie im Fokus - Hamburger Hafen und Logistik AG

Die Aktie der Betreibergesellschaft des Hamburger Hafens war in den letzten Jahren das genaue Gegenteil eines Highflyers. Geschäftlich lief es einfach nicht rund, hinzu kamen dann auch immer wieder Probleme mit der Politik. So steht die geplante Elbvertiefung bis heute in Frage, zumal es zuletzt aus Sicht der HHLA eher negative Gerichtsurteile im Bezug hierauf gab. Doch genau hierin liegt der Reiz der Aktie. Denn im aktuellen Aktienkurs sind alle diese Probleme und Risiken bereits enthalten.

Sollte es daher in Zukunft auch nur einen kleinen Tick besser laufen als gedacht, hätte die Aktie Erholungspotenzial. Das Chartbild jedenfalls lässt erahnen, dass der zuletzt gesehene Ausverkauf wohl etwas übertrieben war und das Unternehmen durchaus die Chance auf einen Turn-Around hat.

