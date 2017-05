flatex Morning-news DAX update

Der DAX (Xetra) konnte gestern erneut die Marke von 12.600 Punkten auf Schlusskursbasis verteidigen. Generell verbleibt der deutsche Leitindex damit jedoch immer noch in seiner Seitwärtsbewegung. Angesichts der zuvor erzielten Kursgewinne ist diese jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt als trendbestätigende Konsolidierung zu klassifizieren und ein charttechnischer Ausbruch auf neue Allzeithochs erscheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

Dieser wäre mit einem nachhaltigen Durchbruch durch die 12.807 Punkte Marke vollzogen, der weitere Weg nach oben wäre dann frei. Auch wenn man Orientierungskursziele bei 13.000, 13.200 und last but not least 13.500 Punkten benennen kann. Nach unten hin liegen die Supports dagegen um 12.500, zwischen 12.390 und 12.375, um 12.200 sowie an der runden 12.000 Punkte Marke. Die zentrale Unterstützung, deren Bruch die These einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Frage stellen würde, folgt jedoch sogar erst bei 11.800 Punkten.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/