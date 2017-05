Köngen (ots) - Neun von zehn Führungskräften gehen davon aus, dass sich ihr Unternehmen innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre stark bis sehr stark verändern wird. Gut die Hälfte der Manager erwartet sogar schon binnen zwei Jahren eine gravierende Veränderung der eigenen Organisation. Wie der von der Staufen AG ermittelte "Change Readiness Index 2017" zeigt, überschätzen viele Unternehmen allerdings, wie gut sie tatsächlich für diesen Umbruch gerüstet sind. Für den Index wurden im Rahmen der Studie "Erfolg im Wandel" mehr als 650 Top-Führungskräfte deutscher Unternehmen befragt. Die komplette Untersuchung wird Anfang Juli auf dem "BestPractice Day 2017" - Europas führendem Lean-Management-Kongress - vorgestellt.



"Die Studie verdeutlicht, welch zeitlichem Druck die Unternehmen bei der Vorbereitung auf die anstehenden Veränderungen derzeit ausgesetzt sind", sagt Wilhelm Goschy, COO der Staufen AG. "Fast jedes zweite befragte Unternehmen räumt ein, durch den technologischen Fortschritt, die zunehmende Individualisierung von Produkten und Services sowie den demografischen Wandel spürbar verunsichert zu sein."



Trotz dieser Verunsicherung zeigen sich die Unternehmen mehrheitlich sehr offen gegenüber dem massiven Wandel. "Dieses Ergebnis deckt sich mit den Eindrücken aus unseren täglichen Gesprächen in den Firmen und Fabriken, wo man sich den neuen Herausforderungen tatkräftig stellt", so Staufen-Vorstand Goschy. "Allerdings wird spätestens beim zweiten Blick klar, dass eine positive Grundeinstellung zwar wichtig, aber noch lange kein Indiz für wirkliche Wandlungsfähigkeit ist."



Der "Change Readiness Index" der Staufen AG zeigt für die vier Bereiche Strukturen, Prozesse, Führungs- und Unternehmenskultur sowie Mitarbeiter/Qualifikationen, wie groß die Wahrnehmungslücke zwischen gefühlter und tatsächlicher Wandlungsfähigkeit in den deutschen Unternehmen aktuell ist. "Beim Thema Führung ist die Diskrepanz zwischen konstatiertem Bauchgefühl und soliden Fakten besonders hoch", zeigt sich Staufen-COO Goschy besorgt. "Doch ohne ein neues Verständnis von Führung wird es den Unternehmen nur sehr schwer gelingen, Wandlungsfähigkeit zu einem festen Teil der eigenen DNA zu machen."



Über die Studie "Erfolg im Wandel"



Für den "Change Readiness Index 2017" befragte die Unternehmensberatung Staufen im Frühjahr 2017 insgesamt 658 Unternehmen in Deutschland zum Thema "Erfolg im Wandel". Mehr als 60 Prozent der befragten Unternehmen kommen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Elektroindustrie und der Automobilindustrie. Die komplette Untersuchung wird Anfang Juli auf dem "BestPractice Day 2017" vorgestellt.



BestPractice Day 2017: Der führende Lean-Management-Kongress in Europa



Der BestPractice Day vom 04. bis 5. Juli 2017 in Darmstadt steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Wandels und wie man diesem erfolgreich begegnen kann. Erleben Sie Vorträge von Führungspersönlichkeiten, die die Zukunft ihrer Unternehmen aktiv und entschlossen gestalten. Mit jährlich mehr als 350 Teilnehmern hat sich der BestPractice Day als Treffpunkt für Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Wissenschaft etabliert.



Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter: http://www.best-practice-day.com



Bildmaterial zum BestPractice Day finden Sie unter folgendem Link: http://www.staufen.ag/de/news-events/presse/pressebilder.html



Über die Staufen AG - www.staufen.ag



Als "Partner auf dem Weg zur Spitzenleistung" unterstützt die Staufen AG Unternehmen dabei, ihre Wertschöpfungs- und Managementprozesse zu optimieren sowie Innovations- und Produktentstehungsprozesse effizient zu machen. Darüber hinaus entwickeln die Berater als Turnaround- oder Interim-Manager Konzepte zur Bewältigung von Krisensituationen. Mit der Staufen-Akademie bietet das Beratungs-Unternehmen zudem zertifizierte, praxisorientierte Schulungen an. Mehr als 260 Mitarbeiter betreuen die Kunden an den Standorten Deutschland, Schweiz, Italien, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, China, Brasilien und Mexiko. Das international operierende Consultinghaus ist laut der aktuellen Branchen-Studie "Hidden Champions" Deutschlands beste Lean Management Beratung und wurde von der "Wirtschaftswoche" mehrfach mit dem Preis "Best of Consulting" geehrt. 2017 wurde die Staufen AG bereits zum vierten Mal in Folge von "brand eins Wissen" als "Beste Berater" ausgezeichnet.



OTS: Staufen AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/107923 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_107923.rss2



Pressekontakt: Weitere Informationen:



STAUFEN.AG Beratung.Akademie.Beteiligung Kathrin Kurz Blumenstr. 5 - D-73257 Köngen Tel: +49 7024 8056 155 - Fax: +49 7024 8056 111 k.kurz@staufen.ag - www.staufen.ag



Presse und Öffentlichkeitsarbeit:



Thöring & Stuhr Partnerschaft für Kommunikationsberatung Arne Stuhr Mittelweg 19 - D-20148 Hamburg Tel: +49 40 207 6969 83 - mobil: +49 177 3055 194 arne.stuhr@corpnewsmedia.de