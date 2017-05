Mannheim (ots) - Der Sommer steht in den Startlöchern - auch für rund 20 Millionen Singles in Deutschland. Sie haben mit der Partneragentur REGINE SABE aus Heidelberg beste Chancen, die Zukunft "zu zweit" genießen zu können. Das bundesweit aktive Unternehmen bietet Singles seriöse und diskrete Unterstützung, auf Wunsch in Verbindung mit einem individuellen Coaching rund um das Thema Partnerschaft und Dating.



Die Geschäftsidee entstand im Sommer 2016. Die heutigen Inhaber Ria und Martin Göhler arbeiteten bis dahin unter anderem als Personal- und Business-Coaches. Im Juli erfolgte mit der Übernahme der 1996 gegründeten Münchener Partneragentur REGINE SABE ein beruflicher Neustart. Die Agentur verlegte den Unternehmenssitz in die "deutsche Stadt der Liebe" nach Heidelberg. Die Idee, das Angebot einer Partnervermittlung mit dem eigenen Coaching-Knowhow zu erweitern, ging auf. Das Team setzt dabei besonders auf eine persönliche Kundenbindung. Ria Göhler: "Bei unserer Arbeit spielen Vertrauen, Diskretion und Menschenkenntnis die entscheidende Rolle, nicht Computeralgorithmen gewöhnlicher Dating-Portale. Niemand muss Sorge haben, von Arbeitskollegen oder Freunden im Internet entdeckt zu werden."



Interessierte Singles werden von den Mitarbeitern in einem persönlichen Gespräch ausführlich beraten. Sind alle Fragen geklärt, beginnt die Suche nach dem richtigen Partner. "Passen die Vorstellungen von zwei Singles überein, vermitteln wir jeweils die Kontaktdaten. Nach einem Treffen entscheiden beide, wie es weiter geht. War das Kennenlernen mal nicht erfolgreich, sucht unser Team einfach weiter."



Zielgruppe sind unter anderem Akademiker, Unternehmer und Führungskräfte in ganz Deutschland - interessante Persönlichkeiten zwischen 25 und 65 Jahren. "Unsere Kunden suchen nicht die schnelle Abwechslung. Bei uns sind alle Singles an einer langfristigen Partnerschaft auf Augenhöhe interessiert. Damit punkten wir gegenüber anonymen Flirtportalen."



Das Alleinstellungsmerkmal der Agentur: ein individuelles Coaching-Angebot. Ob Dating- und Singlecoaching im Vorfeld einer Partnerschaft oder gezieltes Paarcoaching während einer Beziehung - die erfahrenen Coaches erkennen schnell, wo sie mit ihren Kunden ansetzen müssen. Martin Göhler: "Falls das Selbstvertrauen mal etwas fehlt oder persönliche Probleme eine Partnerschaft verhindern, unterstützen wir, den Hebel im Kopf wieder umzulegen."



Informationen gibt es unter www.reginesabe.de, bei Facebook (www.facebook.com/reginesabe.de) und telefonisch (06221/86 01 50).



