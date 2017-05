Flamatt - In Ziegelbrücke ist Wohnen fast dreimal günstiger als in Genf und in Bellinzona gleich teuer wie in Landquart. ImmoScout24 hat eine Miet-Map entlang der SBB-Bahnlinien von West nach Ost und von Nord nach Süd entwickelt und die durchschnittlichen Mietpreise für eine 3,5 Zimmer-Wohnung an Verkehrsknotenpunkten errechnet. Das Mietpreis-Gefälle zieht sich im Zickzack durch die Schweiz.

Bei den Mietpreisen in der Schweiz gibt es grosse regionale Unterschiede. ImmoScout24 hat die Monatsmieten entlang der West-Ost- und Nord-Süd-Achse der SBB unter die Lupe genommen. Am günstigsten wohnt es sich in Ziegelbrücke - eine 3,5 Zimmer-Wohnung kostet hier rund 1370 Franken pro Monat - am teuersten in Genf und Zürich, wo für dieselbe Wohnung rund zweieinhalb Mal so viel, nämlich knapp 3600 Franken monatlich bezahlt werden muss. «Genf und Zürich sind aufgrund ihrer hohen Wirtschaftskraft urbane Anziehungspunkte. Die Nachfrage nach Wohnraum ist dort nach wie vor sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...