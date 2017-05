Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland ist nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Mai auf hohem Niveau geblieben. Der von ihr erhobene BA-X-Stellenindex blieb auf dem Vormonatsniveau von 231 Punkten. Laut BA zeigen die Daten, dass der Bedarf an neuen Mitarbeitern in nahezu allen Branchen kräftig ist. "In knapp vier Fünfteln der Wirtschaftsabteilungen ist die Kräftenachfrage höher als vor einem Jahr", teilte die BA mit.

Am stärksten fallen demnach die Zuwächse derzeit in den Bereichen des verarbeitenden Gewerbes, im Handel, den Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen sowie im Baugewerbe aus. Auch bei den Unternehmen in der Zeitarbeit steige der Personalbedarf weiterhin.

In der zunehmenden Arbeitskräftenachfrage spiegelt sich laut BA nicht nur die robuste Konjunktur, sondern auch der zunehmende fluktuationsbedingte Ersatzbedarf der Betriebe wider. Bei guter Arbeitsmarktlage neigten Beschäftigte eher dazu, das Unternehmen zu wechseln.

Die BA legt am Mittwoch Arbeitslosenzahlen für Mai vor. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten einen Rückgang der saisonbereinigten Arbeitslosenzahl um 14.500 und einen Rückgang der Arbeitslosenquote auf ein neues Rekordtief von 5,7 (zuvor: 5,8) Prozent.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2017 04:16 ET (08:16 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.